"Слуга народу" Куницький з Харкова їздив до Росії за ізраїльським паспортом

Народний депутат України Андрій Денисенко оприлюднив документальне підтвердження подвійного громадянства кандидата від партії "Слуга народу" по Харкову Олександра Куницького. Крім того, нардеп стверджує, що Куницький багато разів їздив до РФ за ізраїльським паспортом, а у 2015 році був депортований з України за порушення прикордонного режиму.

Відповідні заяви і документи Денисенко опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"У 169 виборчому окрузі Харкова від партії "Слуга народу" до Верховної Ради балотується житель Запоріжжя, такий собі Олександр Куницький, чия дивна активність давно потрапила у поле зору громадськості та блогерів. Це особа, крім українського, має також ізраїльське громадянство, що прямо порушує законодавство країни, до найвищого законодавчого органу якої вона балотується", - пише Денисенко.

Свої слова нардеп підтвердив фотографією ізраїльського паспорта кандидата і позначки, зробленої у ньому українськими прикордонниками.

Крім того, Денисенко стверджує, що позначки в паспортах Куницького свідчать про те, що тільки навесні він 8 разів перетинав російсько-український кордон по ізраїльськиму паспорті і кілька разів - по українському (номер паспорта FG 495891).

"Погодьтеся, така інтенсивність зв'язків з державою-агресором та ще й з елементами конспірації, не може не насторожувати. Ці факти і можлива співпраця Олександра Куницького з російськими спецслужбами повинні бути перевірені СБУ", - анонсував Денисенко своє звернення в СБУ.

Денисенко стверджує, що в розпал президентських виборів-2019, Куницький зробив 8 переходів російсько-українського кордону через прикордонний перехід Гоптівка в Харківській області.

Зокрема:

Гоптівка, виїзд, 23.03.19

Гоптівка, в'їзд, 16.03.19.

Гоптівка, виїзд, 16.03.19.

Гоптівка, в'їзд, 16.03.19

Гоптівка, виїзд, 09.05.18

Гоптівка, в'їзд, 24.03.18

Гоптівка, виїзд, 24.03.18

Гоптівка, в'їзд, 24.03.18

Крім того, простежується транскордонна активність Куницького і по його українським паспортом номер FG 495891:

Харків (залізничний транспорт), виїзд 23.05.19

Харків, виїзд 16.05.19.

Гоптівка, в'їзд 23.03.19.

Гоптівка, виїзд 23.03.19.

Сам Куницький поки ніяк не прокоментував цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що від партії "Слуга народу" до Ради йдуть родич Кернеса, бізнес-партнер сім'ї "мажорки" Зайцевої і топ-менеджер одіозного олігарха.

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