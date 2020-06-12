Слідство у справі Гандзюк поновили: з'явилися нові обставини

У зв'язку зі з'ясуванням нових, раніше невідомих обставин досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк поновили.
Як повідомив прокурор Андрій Сенюк у коментарі hromadske, у рамках продовження воно триватиме до 29 липня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"У зв’язку з новими обставинами, що виникли, прокурором ухвалено рішення про продовження досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Воно було відновлене 11 червня", – зазначив Сенюк.
Катерина Гандзюк
LIGA.net
Прокурор додав, що одному з обвинувачених у справі – Владиславу Мангеру – було вручено клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою. Про задоволення цього клопотання прокурори проситимуть у суді, засідання якого розпочалося о 10:00 12 червня.
Водночас рішення про поновлення досудового слідства стосується й іншого обвинуваченого – Олексія Левіна, але інформацію щодо цього прокурор розкривати відмовився.
Сенюк лише зазначив, що виявлені факти засвідчили про "ризики", пов’язані з необхідністю зміни запобіжного заходу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Херсоні Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спершу кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
Організатора злочину Олексія Левіна затримали в Болгарії 24 січня. Інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора та в СБУ. Перед цим він змінив зовнішність.
Суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна 22 лютого та розпорядився передати його Україні.
16 березня 2020 року Левіна було екстрадовано до України болгарськими правоохоронцями.
Що стосується Владислава Мангера, то йому 11 лютого 2019 року оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
15 лютого 2019 року було внесено заставу й підозрюваного голову Херсонської облради випустили із СІЗО.
27 квітня Офіс генерального прокурора України та СБУ заявили, що завершили досудове розслідування в гучній справі про вбивство Гандзюк.
Кінцевим замовником злочину було названо чинного голову Херсонської облради Владислава Мангера, а організатором вбивства – представника банди "москалів" Олексія Левіна.
25 травня стало відомо, що Левіна залишили під арештом до липня.
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