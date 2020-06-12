Слідство у справі Гандзюк поновили: з'явилися нові обставини

12 червня прокурор Андрій Сенюк заявив, що слідство продовжили до 29 липня через нові обставини

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У зв'язку зі з'ясуванням нових, раніше невідомих обставин досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк поновили.

Як повідомив прокурор Андрій Сенюк у коментарі hromadske, у рамках продовження воно триватиме до 29 липня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У зв’язку з новими обставинами, що виникли, прокурором ухвалено рішення про продовження досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Воно було відновлене 11 червня", – зазначив Сенюк.

Катерина Гандзюк LIGA.net

Прокурор додав, що одному з обвинувачених у справі – Владиславу Мангеру – було вручено клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою. Про задоволення цього клопотання прокурори проситимуть у суді, засідання якого розпочалося о 10:00 12 червня.

Водночас рішення про поновлення досудового слідства стосується й іншого обвинуваченого – Олексія Левіна, але інформацію щодо цього прокурор розкривати відмовився.

Сенюк лише зазначив, що виявлені факти засвідчили про "ризики", пов’язані з необхідністю зміни запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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