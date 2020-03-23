Кіберфахівці Служби безпеки України спростували фейкове відео, де у міському транспорті трапилася бійка нібито через те, що один із пасажирів кашляв і мав ознаки коронавірусу.

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Про це повідомила пресслужба СБУ на сторінці у Facebook. Там підкреслили, що до розповсюдження ролика у мережі, як і до ще одного неправдивого повідомлення, причетні проросійські "ботоферми" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Друзі, у соцмережах – черговий фейк про коронавірус. Не встигли "відлітати" гвинтокрили, які мали розпилювати вночі дезінфекційні засоби, як наші кіберфахівці зафіксували спроби розповсюдження нової нісенітниці", – зазначають у відомстві.

В Україні розвінчали фейки про коронавірус

Зауважимо, що спершу події на відео, яке "розганяється" у мережі, приписували до Вінниці, а потім до Львова. Водночас у СБУ встановили, що цей конфлікт насправді був зафіксований значно раніше і жодним чином не пов’язаний із пандемією COVID-19.

За даними СБУ, першоджерелами розміщення почали активно поширювати на сепаратистських та проросійських ресурсах.

"Аномальне "вірусне" поширення матеріалу вказує на залучення "ботоферм" для дестабілізації ситуації. Тому вкотре закликаємо і ЗМІ, і громадян ретельно ставитися до перевірки інформації та користуватися офіційними джерелами. Пам’ятайте: такі публікації спрямовані лише на розхитування ситуації в нашій державі", – наголосили в СБУ.

Кадри з фейкового відео про побиття у транспорті через коронавірус

Також у відомстві додали, що нині їхні фахівці здійснюють заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які свідомо поширюють неправдиву інформацію.

Крім цього, був спростований і масовий спам у месенджерах про те, що по квартирах мешканців ходить бригада медиків-шахраїв. Ті, нібито під виглядом дезінфекції помешкань від коронавірусу, "запускають" газ і "обкрадають" господарів. Спершу такі повідомлення поширювали у Дніпропетровській області, а згодом у Києві та області, а також Луцьку.

Фейк про медиків-шахраїв

"Ноги ростуть із сусідньої РФ. В одному реченні поліція, в іншому – міліція, якої у нас вже давно немає. На оперативній нараді просять розповсюдити інформацію, але на офіційному сайті і на офіційних сторінках соцмереж нічого подібного немає. До речі, а кого просять розповсюдити? Хто автор повідомлення? Так би мовити, нульовий відправник. І щось трохи не збігається: то оперативна нарада, то школа міліції", – пишуть на Facebook-сторінці "По той бік новин".

Увага! Нижче опубліковане відео – це фейк, про який говорить СБУ:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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