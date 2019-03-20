Більше 100 днів у полоні: омбудсмен Росії розповіла про стан українських моряків

Українського моряка Василя Сороку, через понад 100 днів російського полону, прооперували і видалили осколки з руки.

Про це розповіла в ефірі ObozTV уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова. За її словами, від інших полонених скарг не надходило.

"Проведена операція Сороці в цивільній лікарні імені Пирогова дуже гарним хірургом. Йому були видалені дрібні осколки, зшиті сухожилля. Він почуває себе добре", – повідомила омбудсмен РФ.

Василь Сорока

Також Москалькова прокоментувала психіатричну експертизу для українських військовополонених.

"Для будь-кого, хто потрапляє в слідчий ізолятор, проводиться медичний огляд. Але не у всіх щодо психічного здоров'я. Я не впевнена, що саме всі 24 особи були піддані цьому огляду. До мене жодні скарги не надходили ні від консулів, ні від родичів, ні від самих ув'язнених, що вони вважають це порушенням", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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