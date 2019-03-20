Більше 100 днів у полоні: омбудсмен Росії розповіла про стан українських моряків

Українського моряка Василя Сороку, через понад 100 днів російського полону, прооперували і видалили осколки з руки.
Про це розповіла в ефірі ObozTV уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова. За її словами, від інших полонених скарг не надходило.
"Проведена операція Сороці в цивільній лікарні імені Пирогова дуже гарним хірургом. Йому були видалені дрібні осколки, зшиті сухожилля. Він почуває себе добре", – повідомила омбудсмен РФ.
Василь Сорока
Також Москалькова прокоментувала психіатричну експертизу для українських військовополонених.
"Для будь-кого, хто потрапляє в слідчий ізолятор, проводиться медичний огляд. Але не у всіх щодо психічного здоров'я. Я не впевнена, що саме всі 24 особи були піддані цьому огляду. До мене жодні скарги не надходили ні від консулів, ні від родичів, ні від самих ув'язнених, що вони вважають це порушенням", – заявила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. На борту було шестеро поранених, 24 українці стали військовополоненими РФ.
Всі захоплені 24 моряки оголосили себе військовополоненими. У Росії припустили, що їх обмін може відбутися вже в 2019 році, проте не раніше президентських виборів в Україні.
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