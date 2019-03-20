|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Більше 100 днів у полоні: омбудсмен Росії розповіла про стан українських моряків

1.5тЧитати матеріал російською

Українського моряка Василя Сороку, через понад 100 днів російського полону, прооперували і видалили осколки з руки.

Про це розповіла в ефірі ObozTV уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова. За її словами, від інших полонених скарг не надходило.

"Проведена операція Сороці в цивільній лікарні імені Пирогова дуже гарним хірургом. Йому були видалені дрібні осколки, зшиті сухожилля. Він почуває себе добре", – повідомила омбудсмен РФ.

Новини
"Перемазані російськими грошима!" Батько полоненого українського моряка присоромив Європу
Василь Сорока

Василь Сорока

Також Москалькова прокоментувала психіатричну експертизу для українських військовополонених.

"Для будь-кого, хто потрапляє в слідчий ізолятор, проводиться медичний огляд. Але не у всіх щодо психічного здоров'я. Я не впевнена, що саме всі 24 особи були піддані цьому огляду. До мене жодні скарги не надходили ні від консулів, ні від родичів, ні від самих ув'язнених, що вони вважають це порушенням", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня у будні о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЗагострення в Азовському моріУкраїнські політв'язні в Росії
Особа
Тетяна Москалькова
Місце
Росія
Тег
полонені моряки
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Никоноров Александр
Никоноров Александр
зачем?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки