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19 вересня • оновлено в 12:39
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/ Розслідування

Скандального Єфремова відпустили з-під домашнього арешту: всі деталі

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Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт ексглави фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Про це повідомив його адвокат Олександр Мельников, передають "Українські новини". Зазначається, що захист вимагав взагалі скасувати запобіжний захід для підсудного.

"Суд вирішив скасувати домашній арешт і замінив його на особисте зобов'язання... Це найм'якший запобіжний захід, м'якішого не існує. Фактично, людина просто зобов'язується з'являтися до суду", – повідомив він.

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Скандальний Єфремов вийшов із СІЗО

Олександр Єфремов

Олександр Єфремов

"Кореспондент"

За його словами,з Єфремова знято зобов'язання носити електронний браслет стеження.

Натомість залишається зобов'язання здати закордонний паспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Єфремов
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Называется "поматросили и бросили". Вся партия Регионов спонсировала события 2014 года и много лет до этого вела пропаганду об исключительности Донбасса, помните? - страну кормит. Почему не трогали Таруту, а ведь он на момент тех событий был главой Донецкой облгосадминистрации, так ещё у него хватило наглости предлагать себя в президенты. Если бы он победил, то с Украиной произошло бы то, что случилось с Донбассом.
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филипп филипыч
филипп филипыч
майдановцы я фигею с вас. вы даже дела состряпать на врагов не можете))
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Т Александр
Т Александр
филипп филипыч, ватник мы знаем как стряпаються дела у вас баранов.
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