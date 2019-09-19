Скандального Єфремова відпустили з-під домашнього арешту: всі деталі

Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт ексглави фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Про це повідомив його адвокат Олександр Мельников, передають "Українські новини". Зазначається, що захист вимагав взагалі скасувати запобіжний захід для підсудного.

"Суд вирішив скасувати домашній арешт і замінив його на особисте зобов'язання... Це найм'якший запобіжний захід, м'якішого не існує. Фактично, людина просто зобов'язується з'являтися до суду", – повідомив він.

За його словами,з Єфремова знято зобов'язання носити електронний браслет стеження.

Натомість залишається зобов'язання здати закордонний паспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім того, йому інкримінують підтримку "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Ексрегіонал Володимир Ландик розповів, що захоплення Луганської ОДА та СБУ відбулося саме за командою Єфремова.

Зі свого боку в "Опозиційному блоці" назвали справу проти Єфремова сфабрикованою, а Ландика закликали притягнути до відповідальності.

Єфремов заявив, що вважає свій арешт бажанням влади відвернути увагу суспільства від проблем у державі. Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що екснардеп особисто причетний до розпалювання війни на сході України.

3 січня 2017 року правоохоронці вручили Єфремову обвинувальний акт. Луценко пояснив, що його підозрюють одразу в декількох злочинах: захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341 КК), посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110), створення терористичної групи чи організації (ст. 258-3), державна зрада (ст. 111).

У ФБР розповіли, що ексрегіонал перевів мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній.

У Швейцарії розсекретили дані про те, що з 2006 року на пов'язані з Єфремовим рахунки у їхній країні надійшли 33 мільйони швейцарських франків.

Також у листопаді 2017 року свідок розповів про обставини проведення мітингів і підготовку до проведення незаконного референдуму навесні 2014 року на території Луганської області у справі Єфремова.

8 липня стало відомо, що справу Єфремова нібито через велику завантаженість апеляційного суду в Луганську перенесли до Києва.