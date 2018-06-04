Скандальний суддя вирішив закрити справу проти екс-регіонала

Шевченківський райсуд Києва зобов'язав прокуратуру закрити провадження проти колишнього народного депутата від Партії регіонів Миколи Левченка, якого підозрюють у сепаратизмі, закликах до повалення влади і розпалюванні ворожнечі, що призвело до тяжких наслідків.

Як свідчить постанова суду, рішення було винесено скандальним суддею Олегом Лінником 25 травня, в день написання ним заяви про відставку, передає INSIDER .

У документі, зокрема, йдеться про те, що підозра "грунтується виключно на припущеннях органів досудового слідства про наявність в діях Левченко складу злочину, які були спростовані висновками експертів за результатами досудового розслідування".

Микола Левченко

Зокрема, на думку суду, в проаналізованих виступах екс-нардепа, "не міститься" ознак закликів до повалення конституційного ладу і зміни територіальних кордонів України.

"Слідчим суддею встановлено, що прокурором не була дана належна оцінка і не спростовані докази (захисту Левченко - ред.), Які свідчать про відсутність в діянні Левченко М.О. ознак складу кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.161. КК (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії - ред.), зокрема, не доведено зв'язок виступу Левченко і важкими наслідками у вигляді заворушень на території Донецької та Луганської областей, створення основи для ескалації громадянського конфлікту і подальшого розпалювання ворожнечі всередині країни, є обов'язковим елементом злочину, передбаченого ч.3 ст .161 КК", - йдеться в постанові.

Микола Левченко - колишній депутат від Партії регіонів, відомий своїми публічними проросійськими виступами.

Після Революції гідності Левченко був оголошений в розшук. На початку травня 2018 нібито, почав закликати Путіна припинити фінансування терористів "ДНР" і "ЛНР" і "повернути ці області Україні".

Суддя Лінник відомий тим, що 22 грудня 2017 року засудив обвинуваченого у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна до 4 років умовно з випробувальним терміном на 2 роки.

Також ЗМІ публікували скріншоти зі сторінки Лінника в "Одноклассниках", де той зізнається в любові до радянського минулого і "русского мира".