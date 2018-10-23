Скандальний Семочко в інтерв'ю збрехав сім разів: опубліковані факти

Журналісти телепрограми "Наші гроші" викрили колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки СБУ Сергія Семочка, підозрюваного у зраді, у маніпуляціях під час його інтерв'ю.
За їхніми даними, демонстрація Семочком українського паспорта його дружини Тетяни Лисенко жодним чином не спростовує видачу їй російського (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).
У програмі журналісти навели докази того, що копія російського паспорта Лисенко є реальною, оскільки паспорт саме з таким номером, на її ім'я, дату народження видавався офіційними органами РФ, на нього було присвоєно російський індивідуальний податковий номер.
Також наголошується, що неможливо було у Криму паспортизувати сім'ю Семочків без їхньої згоди. Для того, щоб оформити паспорт громадянина РФ, треба особисто звертатися до уповноваженого органу, особисто заповнювати заяву і особисто подавати документи.
Представники ЗМІ заявляють, що дружина розвідника не могла придбати будинок на гроші від продажу туристичного бізнесу.
"У розслідуванні було зазначено, що раніше Тетяна Лисенко у Криму мала ФОП і турфірму ПП "Ялта-Холідей". По-друге, будинок у Козині вона придбала за півроку до продажу турфірми: будинок куплений у лютому 2016 року, а турфірма змінила власника у жовтні 2016 року", — йдеться у сюжеті.
Крім того, журналісти помітили нестиковки із заявою Семочка про зашифроване авто, яке нібито значиться на балансі Служби зовнішньої розвідки, а також з орендою вертольота.
"Номери прикриття — це те, що має прикривати спецтранспорт, а не допомагати ідентифікувати його власника або пасажира. У випадку Семочка — маємо справу саме із другим варіантом. Оскільки в номерних знаках на його машині — АА1172СХ — безпомилково вгадуються персональні дані заступника голови розвідки, а саме його дата народження — листопад 1972 р." — зазначили вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти програми "Наші гроші" провели власне розслідування і з'ясували, що під час роботи Семочка у контррозвідці СБУ вимагала у фармакологічного бізнесу "відкати". Його самого запідозрили у причетності до припинення закупівлі ліків.
Пізніше ЗМІ поширили інформацію, що Служба безпеки під керівництвом Семочка вимагала оригінал аудиту ПриватБанку. Крім того, його викрили у дружніх зв'язках з одним із колишніх власників банку Геннадієм Боголюбовим.
За даними розслідування, сім'я екс-чиновника СБУ володіє також будинками під Києвом, що коштують мільйони доларів, хоча сам він спростовував цю інформацію. Більше того, стало відомо, що члени його родини мають російське громадянство.
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