Скандальна НП з українкою в Польщі: з великою сумою затримали ексдружину Князєва

Однією з затриманих польськими митниками при перетині кордону України виявилася колишня дружина глави Нацполіції Сергія Князєва – Вікторія.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, в інциденті, який трапився 22 вересня, фігурує цивільна дружина Князєва. Разом з нею були затримані ще двоє українців і один громадянин Хорватії.

Варто відзначити, що Вікторія є колишньою дружиною глави Нацполіції, оскільки зараз вони знаходяться в розлученні. При цьому, за нашими даними, Князєви досі проживають разом.

Як відомо, затримання відбулося на автопереході "Хребенне – Рава-Руська". Причина – недекларування 650 тисяч євро.

Сергій Князєв Лига.net

Сам глава Нацполіції дзвінки журналістів OBOZREVATEL проігнорував.

При цьому у соцмережі Facebook вдалося знайти Вікторію Князеву. На її сторінці немає загальних фотографій із главою Нацполіції, але у друзях вказаний їхній спільний син – Микола Князєв і його дружина. До того ж у друзях вказані багато посадових осіб Нацполіції.

Вікторія Князєва facebook.com

Вікторія Князєва facebook.com

Вікторія Князєва facebook.com

Вікторія Князєва facebook.com

За даними львівського сайту "Діло", в автомобілі перебували Вадим Каган, Андрій Посметюк, Боян Малик (громадянин Хорватії) і Вікторія Князєва, 1975 р. н. Остання, за інформацією видання, була за кермом.

Зазначимо, як повідомляє джерело OBOZREVATEL, на цивільну дружину глави Нацполіції оформлено більшість їхнього спільного майна. При цьому розлучення могло бути фіктивним – щоб не декларувати статки, автопарк, квартири і будинки. Так, згідно з реєстром нерухомого майна, у 2011 році Вікторія Князєва придбала дві сусідні квартири у селі Чабани Київської області загальною площею 130 кв. м. Одна з них вказана в е-декларації Сергія Князєва як спільна власність з сім'єю.

Крім того, Князєва володіє нерухомістю у Києві, де їй належать дві квартири, які вона придбала у 2011 і 2013 роках, по вулиці Маршала Гречка та на проспекті Петра Григоренка.

У 2014 році вона придбала ще одну квартиру площею 63,1 кв. м у новобудові ЖК "Вишневий Затишок" у місті Вишневе Київської області. Ринкова вартість квартири в цьому будинку становить приблизно 40 тисяч доларів.

Через місяць після придбання квартири у Вишневому Князєва придбала квартиру в новобудові у селі Крюківщина Київської області. Квартира площею 57,4 кв. м у цьому будинку зараз коштує 31 тис. доларів. Крім того, у Закарпатській області Вікторія Князєва придбала житловий будинок площею 48 квадратних метрів і отримала право власності на земельну ділянку 0,2069 га. Цього ж року вона також придбала земельну ділянку у селі Шаян Закарпатської області площею 0,08 га. Згідно з інформацією з кадастрової карти, частина цієї ділянки розташована у лісі.

При цьому в декларації Князєва за 2018 рік не вказано жодного транспортного засобу. Його місячний дохід, згідно з декларацією – 158 тис. грн.

Як відомо, раніше Вікторія Князєва потрапляла в ДТП в Ужгороді.

ДТП в Ужгороді 112

Нагадаємо, раніше блогер Павло Верещагін повідомив про затримання чотирьох осіб на автопереході "Хребенне – Рава-Руська". Причина – недекларування 650 тисяч євро. "Вони їхали з України в Польщу на "Мерседес" КА0007ВХ. Причина затримання – недекларування 650 тисяч євро", – написав Верещагін.

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