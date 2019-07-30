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Скандал з Окружним адмінсудом: Вовка і Ко викликали в Генпрокуратуру

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Генеральна прокуратура України викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр.

Як повідомила в Facebook прес-секретар ГПУ Лариса Сарган, глава суду Павло Вовк, а також судді Євген Аблов, Ігор Погребніченко і Іван Шепітко викликані для процесуальних дій - вручення підозри і допиту.

Вони повинні прийти в ГПУ 2 серпня о 14:00. За словами Сарган, в четвер, 1 серпня, генпрокурор Юрій Луценко проведе заслуховування по справі.

Павло Вовк

Павло Вовк

sud.ua

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Скандал з Окружним адмінсудом: Вовка і Ко викликали в Генпрокуратуру

facebook.com/LarysaSargan

Скандал з Окружним адмінсудом: Вовка і Ко викликали в Генпрокуратуру

facebook.com/LarysaSargan

Скандал з Окружним адмінсудом: Вовка і Ко викликали в Генпрокуратуру

facebook.com/LarysaSargan

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України від 26 липня влаштувало обшуки в будівлі Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Слідчі дії проходять в рамках справи про можливі кримінальні порушення глави суду і його суддів щодо учасників Євромайдану. Також розслідується тиск глави суду на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Також напередодні журналіст звинуватив українську владу в тому, що вона фактично не помічає скандал навколо Вовка, який раніше визнавав націоналізацію ПриватБанку незаконною, блокував роботу НАБУ, намагався зірвати судову реформу і заблокувати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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Особи
Лариса Сарган Аніта Луценко
Місце
Україна
Тег
Генеральна прокуратура України
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