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6 грудня • оновлено в 12:20
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Скандал із хабарем для протеже Труби: заарештований ще один фігурант

1.1т
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Підприємця, який був спільником ексначальника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербини в корупційному скандалі з $75 тис., також взяли під варту.

Відповідне рішення було ухвалене 5 грудня слідчим суддею Вищого антикорупційного суду. Альтернативою тримання під вартою визначено заставу в розмірі 576 300 гривень, повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

"Затриманий підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених частиною 4 статті 190 (шахрайство), частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 27, частиною 4 статті 369 (поплічництво в наданні неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

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Корупція

Корупція

UA.NEWS

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 грудня детективи НАБУ затримали ексначальника Головного слідчого управління ГПУ і "праву руку" голови ДБР Ігоря Щербину на отриманні $75 тисяч хабара. Виявилося, що ця сума є лише половиною від обіцяної за закриття справи у ДБР.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Роман Труба
Місце
Україна
Тег
Вищий антикорупційний суд
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