Скандал в оборонці України: НАБУ зробило гучну заяву-виправдання

Національне антикорупційне бюро України прокоментувало звинувачення у покриванні розкрадань в "Укроборонпромі", що містяться в журналістському розслідуванні Bihus.info.

Так, у відомстві заявили, що журналісти допустили неточності. Свою позицію НАБУ виклало в офіційному повідомленні щодо цього питання. Воно опубліковане на сайті відомства.

Зокрема, там заперечують, що викреслили фірму "Оптімумспецдеталь", через яку здійснювалися афери з оборонкою, з переліку фіктивних.

"Кореспондент"

"НАБУ взагалі не уповноважене на те, щоб давати довідки про фіктивність. Так само, як і формувати чи вести перелік/реєстр компаній, які є фіктивними. Цим займаються зовсім інші органи. Але НАБУ, як будь-який державний орган, має відповідати на запити. Протягом 2016-2017 рр. державний концерн "Укроборонпром" неодноразово звертався до НАБУ з проханням надати інформацію щодо компаній-контрагентів. Відповіді НАБУ стосувалися виключно тих компаній, про які запитував "Укроборонпром", – йдеться в повідомленні.

В якості підтвердження НАБУ показало перелік документів, у яких перший заступник директора Гізо Углава вказує, що "Оптімумспецдеталь" має ознаки фіктивності.

Так, фірма згадується у чотирьох листах НАБУ в "Укроборонпром" і в жодному з них не спростовується факт протиправної діяльності цієї компанії.

У НАБУ заявили, що надали цю інформацію журналістам Bihus.info, але вони не прийняли її до уваги і у своєму розслідуванні не згадують. Зате звинувачують першого заступника НАБУ в тому, що він "викреслив "Оптімумспецдеталь" із переліку фіктивних".

"Щодо згадки про лист, який нібито "лежить у Гіві на столі". У листуванні фігурантів журналістського розслідування ім'я "Гіві" не може вказувати на Гізо Углаву. У згаданий період (21-31 січня 2017 року) ніяких листів щодо згаданих компаній перший заступник директора НАБУ не підписував. Також у цей час він не знаходився ні у відрядженні, ні у відпустці, як про це згадувалося в журналістському розслідуванні", – йдеться в заяві.

НАБУ також заперечило, що три роки не розслідувало справу про розкрадання коштів "Харківського бронетанкового заводу". Детективи відомства провели близько 80 процесуальних і слідчих дій, отримали більше 20 тимчасових доступів, вилучили необхідні документи і допитали чиновників як приватних компаній, так і державного підприємства.

Антикорупційне відомство запевняє, що не "відсиджувалося", а ці три роки розслідувало корупцію в оборонній сфері, наслідком чого стали притягнуті до відповідальності топ-чиновники. Серед них НАБУ називає заступника міністра оборони, начальника бронетанкового управління Збройних Сил України, керівництво Львівського бронетанкового заводу, держкомпанії "Спецтехноекспорт", яке входить до складу "Укроборонпрому". Всі ці кримінальні виробництва розслідували 11 детективів.

Крім того, НАБУ спростувало тезу журналістського розслідування про те, що видавало виправдувальні листи для різних фірм, які нібито спонсорує "агент Шевченка".

"НАБУ ніколи і нікому не видавало жодних виправдувальних листів. І, на відміну від інших правоохоронних органів, не закрило жодного кримінального провадження щодо викритих фактів корупції в оборонній сфері", – сказано в повідомленні.

НАБУ стверджує, що жоден із його співробітників не брав хабарів і щоб підтвердити це законним шляхом, відомство ще до виходу останньої частини сюжету про корупцію в оборонці почало службове розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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