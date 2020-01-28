Скандал у ДБР: чоловік Венедіктової втручається в справи бюро – ЗМІ

Чоловік в.о. голови Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової Денис Колесник впливає на роботу ДБР.

Про це йдеться в статті на "Українській правді" з посиланням на джерела.

У матеріалі вказано, що співробітник Департаменту кіберполіції Нацполіціі Денис Колесник присутній на всіх важливих зустрічах, які відбуваються в його дружини на посаді ДБР.

Зазначається, що Колесник нібито навіть впливає на кадрову політику. Він разом із дружиною проводить співбесіди з потенційними працівниками Бюро.

Так, наприклад, завдяки йому був призначений на посаду радника Венедіктової Руслан Бірюков, який довгий час працював у Національній поліції і входив до складу конкурсної комісії з ДБР в 2018 році.

ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив главу Державного бюро розслідувань Романа Трубу і призначив на його місце народну депутатку від партії "Слуга народу" Ірину Венедіктову.

Пізніше Ірина Венедіктова заявила, що після вступу в нову посаду нею були зафіксовані порушення умов роботи слідчих органу. У зв'язку з цим вона має намір звернутися до президента Зеленського з пропозицією щодо нової структури відомства.

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