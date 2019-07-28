Скандал із КОРДом на Дніпропетровщині: Глуховеря відреагував на наказ Зеленського

Начальник ГУ Нацполіції Дніпропетровщини Віталій Глуховеря заявив, що надасть усі необхідні дані для розслідування інциденту із затриманням поліцейських співробітниками "КОРД".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, додавши, що вважає справою честі розібратися в тому, що трапилося.

"Коли це сталося, особисто вислухав сторони конфлікту і був готовий для прийняття рішення про притягнення до відповідальності винного. Проте мене запевнили про вирішення конфлікту", – написав він.

Віталій Глуховеря facebook.com/Vitaliy.Glukhoverya

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нещодавно в ЗМІ з'явилося відео від 12 вересня 2018 року, коли патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху.

За кермом автомобіля знаходився водій Віталія Глуховері.

Під час спілкування з патрульними він, ймовірно, подзвонив керівнику ГУ Нацполіції в області й після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу "КОРД" і затримали патрульних поліцейських.

Після публікації ролика слідчі Державного бюро розслідувань відкрили на Глуховерю кримінальне провадження.

Як повідомили нашому виданню джерела з патрульної поліції, готується рішення про відставку правоохоронця. Йому також загрожує 8 років в'язниці.

Президент України Володимир Зеленський закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити Глуховерю.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!