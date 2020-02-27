Російська пропагандистка Ольга Скабєєва бурхливо відреагувала на скандальне інтерв'ю експомічника президента Росії Владислава Суркова. Зокрема вона підтримала його образливе висловлювання про "хохлів" на адресу українців.

Почувши обурення одного з гостей передачі "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1", одіозна ведуча буквально зірвалася на істерику і почала брехливо звинувачувати Україну у злочинах, скоєних кремлівськими окупантами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Ольга Скабєєва Скріншот відео

"Ми виходимо з того, що до Суркова проблем у Росії та Україні не було?! І тут з'являється Сурков і все зіпсував, дотримуючись вашої логіки?! Не було війни, ви не вбили 13 тисяч людей, нічого цього не було?! Не було Майдану, "державного перевороту"?! Ви просто зараз не переймаєтеся спилюванням радянського символу з Батьківщини-матері?! Цього нічого немає! Винен лише Сурков?! Це він назвав вас "хохлами" на рівному місці! " – закричала Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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