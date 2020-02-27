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27 лютого • оновлено в 15:44
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/ Розслідування

Скабєєва похвалила Суркова за слова про "хохлів"

4.4т
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Російська пропагандистка Ольга Скабєєва бурхливо відреагувала на скандальне інтерв'ю експомічника президента Росії Владислава Суркова. Зокрема вона підтримала його образливе висловлювання про "хохлів" на адресу українців.

Почувши обурення одного з гостей передачі "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1", одіозна ведуча буквально зірвалася на істерику і почала брехливо звинувачувати Україну у злочинах, скоєних кремлівськими окупантами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

"Ми виходимо з того, що до Суркова проблем у Росії та Україні не було?! І тут з'являється Сурков і все зіпсував, дотримуючись вашої логіки?! Не було війни, ви не вбили 13 тисяч людей, нічого цього не було?! Не було Майдану, "державного перевороту"?! Ви просто зараз не переймаєтеся спилюванням радянського символу з Батьківщини-матері?! Цього нічого немає! Винен лише Сурков?! Це він назвав вас "хохлами" на рівному місці! " – закричала Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особи
Владислав Сурков Ольга Скабєєва
Місце
Росія
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Вoйнy начал Порошенко. Именно он подписал указ начать бoeвые дeйствия. Это исторический факт, а факты, упрямая вещь. Украина пpoиграла уже везде и во всем. Что в общем-то неудивительно. Вы всегда пpoигрывaeте, всегда успеваете пpeдать и выбрать не ту сторону.
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1
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-полное выступление
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3
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну, раз вы можете говорить "эрефия", "московия" и "мocкали", то получайте в ответ "Нью-Санжарию", "украишку" и "xoxлов".
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