"Ситника за ґрати": ветерани АТО влаштували "кривавий" бунт під будинком голови НАБУ

Ветерани війни на Донбасі влаштували акцію протесту під будинком в Броварах, де живе голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Активісти вимагають притягнути його до кримінальної відповідальності за відсутність розслідування фактів корупції в "Укробономпромі", повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.

Вони влаштували під його під'їздом "кривавий" перфоманс, обливши асфальт червоною фарбою і обписавши його фразами "Ситника за ґрати".

Протест ветеранів під будинком Ситника

Протест ветеранів під будинком Ситника

Протест ветеранів під будинком Ситника

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналісти оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковскі.

Гладковський-молодший заявив, що буде подавати в суд на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".

Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.

Пізніше в мережі опублікували матеріали, які можуть бути тим самим скандальним листуванням, фрагменти якого використовували журналісти, переданого в НАБУ.

У НАБУ прокоментували звинувачення в покриванні розкрадань в "Укроборонпромі", що містяться в журналістському розслідуванні.

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