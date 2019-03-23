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"Ситника за ґрати": ветерани АТО влаштували "кривавий" бунт під будинком голови НАБУ

2.1тЧитати матеріал російською

Ветерани війни на Донбасі влаштували акцію протесту під будинком в Броварах, де живе голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Активісти вимагають притягнути його до кримінальної відповідальності за відсутність розслідування фактів корупції в "Укробономпромі", повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.

Вони влаштували під його під'їздом "кривавий" перфоманс, обливши асфальт червоною фарбою і обписавши його фразами "Ситника за ґрати".

Новини
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Протест ветеранів під будинком Ситника

Протест ветеранів під будинком Ситника

Протест ветеранів під будинком Ситника

Протест ветеранів під будинком Ситника

Протест ветеранів під будинком Ситника

Протест ветеранів під будинком Ситника

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • журналісти оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковскі.

  • Гладковський-молодший заявив, що буде подавати в суд на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".

  • Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.

  • Пізніше в мережі опублікували матеріали, які можуть бути тим самим скандальним листуванням, фрагменти якого використовували журналісти, переданого в НАБУ.

  • У НАБУ прокоментували звинувачення в покриванні розкрадань в "Укроборонпромі", що містяться в журналістському розслідуванні.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Артем Ситник
Місце
Україна
Тег
НАБУ
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Єфушко Наталія
Єфушко Наталія
Да просто Сытник откровенно уже перегнул палку и всякую совесть потерял, когда отмазывал коррупционеров, которые на схемах в оборонке зарабатывали
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Свиньи нагадили на асфальте, а дворникам теперь за ними убирать
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