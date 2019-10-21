Країну накрив отруйний смог: коли він зникне і чого остерігатися українцям

Україну накрив смог. Цими вихідними і в понеділок наша країна опинилася в центрі "хмари" з чадним газом. Ймовірні причини – промислові викиди, а також горіння торфовищ і звичка українців восени масово спалювати листя. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Україну накрила брудна хмара

Судячи з карти windy.com, цими днями Україну накрила хвиля чадного газу. Рівень викидів СО над нашою країною був такий самий, як у Китаї та частині Індії.

Ситуація вранці в понеділок, 21 жовтня. Зліва – Україна, справа – Китай та Індія windy.com/uk

Розсмоктуватися "брудна хмара" почало тільки ближче до обіду понеділка, 21 жовтня. Вітер зносив хвилю у бік Росії, Білорусі, Польщі.

Глава відділення з питань промислового забруднення Центру екологічних ініціатив "Екодія" Олена Міскун вважає, що основними джерелами такого забруднення повітря можуть бути горіння торфовищ і масове спалювання листя.

"Основне виробництво, яке пов'язане із сильними шкідливими викидами, розташоване на сході. Це Запоріжжя, Маріуполь, Кривий Ріг, Дніпро. Але на мапі видно, що така сама концентрація СО спостерігається і на заході країни, в тій самій Львівській області, де такого виробництва немає. Я можу це пов'язати з двома факторами – це горіння торфовищ і масове спалювання листя", – каже OBOZREVATEL Олена.

Концентрація СО над Україною пікова windy.com/uk

windy.com/uk

У Всеукраїнській екологічній лізі нам сказали, що показники забруднення атмосфери у Києві сьогодні визначаються як "шкідливі для вразливих груп". У цих людей можуть загостритися респіраторні захворювання.

"Найперше висока концентрація СО, яку зареєстрували в Україні, пов'язана зі спалюванням сухої трави та опалого листя. При горінні в повітря виділяються пестициди, радіонукліди, пил, окис азоту, чадний газ, важкі метали, накопичені рослинами.

Крім того разом з рослинами завжди спалюють пластик, гуму, поліетилен, який при горінні виділяє канцерогени. А ще таку небезпечну речовину, як бензоперен", – повідомляють в організації.

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Також в екологічній лізі зазначають, що свій внесок у ситуацію роблять і викиди промисловості, автотранспорту та горіння торфовищ. Також екології шкодить і робота опалювальних підприємств, котелень. Через їхні відходи в атмосферу потрапляють частини палива, що не згоріли, оксид азоту, сірка, сажа, канцерогенні речовини.

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Спалюють листя

За словами синоптика Наталки Діденко, такій сильній концентрації шкідливих речовин посприяла і погода. "Вже довгий час над Україною панує антициклонний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер слабкий або взагалі штиль. Якщо брати до уваги сезон масового опадання листя, підготовку городів і полів до зимового періоду, величезні масштаби спалювання і бездіяльність відповідних структур хоча б у попередженні таких ситуацій, то картина виглядає сумно", – пише Наталія Діденко.

Українці повідомляють, що в селах жителі масово спалюють листя, підкидаючи туди пластик і сміття.

"У нас у Полтавській області дихати нічим. Сусідам хоч говори, хоч не говори, і по барабану. Та й фермери теж вночі спалюють все на своїх полях. Один сусід так перестарався, що трохи хату не спалив, добре, що вчасно помітили, загасили. Ви думаєте, він перестав палити листя? Ні, через пару днів прийшов до тями і знову за своє. Щоправда, вогнище запалив ближче до сусіда, там його мало не побили", – розповідає Віктор.

Сільські жителі масово спалюють листя і сміття з городів Вінницькі новини

Палять листя і під Києвом. "По Обухівській трасі проїхати неможливо, нічого не видно через цих господарів. Житомирська траса до вечора місцями затягнута димом від багать так, що автомобілі швидкість знижують. Моя кума розповідала, що у них під Житомиром ще в минулому році один житель палив траву і листя, кидав туди навіть пластик, все, що знаходив на своєму полі. І щось добре бахнуло. Він навіть в лікарню потрапив, постраждав. В цьому році він знову все палить", – обурюється Євгенія Симоненко з Київської області.

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Нагадаємо, в Україні передбачений штраф за спалювання листя і рослинних залишків від 340 до 1360 грн для приватних осіб, для підприємців від 850 до 1700 грн. Але нікого це не зупиняє.

Терпіти доведеться до кінця тижня

У відділі прогнозів із забруднення довкілля Українського Гідрометцентру кажуть, що подібна ситуація з погодою триватиме до п'ятниці. На думку фахівців, свою роль у такій ситуації відіграла так звана інверсія.

"Це коли з висотою температура повітря не знижується, а навпаки – підвищується. І вона у нас зараз досить потужна. Наприклад, у ніч проти понеділка температура повітря біля землі була +9, а на висоті 800 метрів +16 градусів. І верхній шар все притискає до землі. До того ж туман, який тримається не годину-дві, а набагато довше, слабкий вітер. Вони не дозволяють розганяти все те, що утримується біля землі", – пояснили у Гідрометцентрі.

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Чому наша ситуація з концентрацією СО (чадного газу) так схожа на Китай – у відомстві пояснюють так: "Звісно, в Китаї більше промисловості, там більше автомобілів, і більше шкідливих викидів. Але там величезна територія, зайнята великим антициклоном. Для нього характерним є те, що він має не висхідні потоки, а низхідні. І все, що крутиться в цьому антициклоні, притискається до землі. Тому ситуація схожа", – зазначають у Гідрометцентрі.

Ситуація над Китаєм така сама, як і над Україною windy.com/uk

За словами синоптиків, така ситуація у нас збережеться щонайменше до п'ятниці. Оскільки до нас спочатку дотягнувся антициклон із Західної Європи, а зараз на зміну йому прийде сибірський антициклон. Точніше він також дотягнеться до нас полем підвищеного тиску. І знову у більш високих областях повітря температура буде вищою, і всі шкідливі речовини, всі викиди виявляться притиснутими до землі. Так що ситуація не покращиться.

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