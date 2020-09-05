Син 'слуги народу' збив дитину в Кривому Розі: з'явилися подробиці

11-річного Олександра Бугора, якого збив син кандидата в мери в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика – Марк, доставили в лікарню Дніпра.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, у дитини діагностували важкі травми. Так хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидної синуса, забій головного мозку, гематому потилиці, закритий перелом лівого плеча без зміщення. Також у дитини забій грудної клітки і тазу.

Відомо, що Volkswagen Passat, який збив дитину, належить Марку Шевчику. Крім того, в місті хлопця знають як "мажора". Його часто бачили за кермом інших елітних авто – Porsch Macan і BMW 7-ї серії. При цьому "Порш" зареєстрований на бабусю Ольгу Шевчик.

Для отримання коментаря OBOZREVATEL додзвонитися до Марка Шевчика не вдалося.

Розбите авто

Машина врізалася в огорожу

Після аварії

Марк Шевчик після ДТП Facebook / Олексій Таймурзін

Місце аварії Facebook / Олексій Таймурзін

Volkswagen Passat, на якому збили дитину Facebook / Олексій Таймурзін

Марк Шевчик Facebook / Олексій Таймурзін

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 3 вересня син кандидата в мери в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика – Марк збив на пішохідному переході дитини.

Відзначимо, що раніше Дмитро Шевчик не зміг дати відповідь на питання про те, чи є Росія країною-агресором.

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