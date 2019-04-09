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Сім мертвих, шість поранених: ЗСУ влаштували пекло терористам на Донбасі

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У понеділок, 8 квітня, збройні формування на Донбасі 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, водночас сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 40 артилерійських пострілів калібру 122 мм і 31 мінометних мін калібру 82 мм.

Також ворог обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр АТО.

Під час боїв один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 8 квітня семеро окупантів були знищені, шестеро – поранені.

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З початку цієї доби, 9 квітня, ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські захисники звільнили частину окупованого Донбасу, закріпившись на позиціях поблизу Донецька.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Пидоры контуженные )(уйлостанские, покончим с опущенцами, начнём утилизацию москальни, которая лезет на Донбасс.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Чем ближе выборы, тем больше ополченцев "убивают" на Обозе одним выстрелом. Клоуны, как и Вовка-анализ
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Мотли Крю
Мотли Крю
Хохложопые фантазеры)))
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Мотли Крю, мотли хрюкнуло
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