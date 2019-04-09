Сім мертвих, шість поранених: ЗСУ влаштували пекло терористам на Донбасі

У понеділок, 8 квітня, збройні формування на Донбасі 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, водночас сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 40 артилерійських пострілів калібру 122 мм і 31 мінометних мін калібру 82 мм.

Також ворог обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр АТО.

Під час боїв один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 8 квітня семеро окупантів були знищені, шестеро – поранені.

З початку цієї доби, 9 квітня, ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські захисники звільнили частину окупованого Донбасу, закріпившись на позиціях поблизу Донецька.

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