Силовики нагрянули з обшуками в офіс Медведчука

У Києві співробітники Служби безпеки України розпочали обшук в одному з офісів надепа від "Опозиційної платформи – За життя", кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Про це заявив його колега з партії, депутат Віктор Чорний в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляють "Новини Донбасу".

Зазначається, що слідча група прибула до будівлі по вулиці Велика Васильківська, 23б. За вказаною адресою розташований офіс Медведчука, а також декілька приймальних депутатів "ОТЗЖ".

СБУ проводить обшуки в офісі Медведчука

За словами депутата, дії силовиків у партії вважають "тиском на політсилу напередодні саміту в "нормандському форматі".

"Це може бути помста з боку СБУ за звернення, яке "ОТЗЖ" направила до Державного бюро розслідувань", – заявив Чорний.

Він підкреслив, що в ньому депутати зажадали від ДБР порушення кримінальної справи щодо співробітників СБУ, які нібито здійснювали незаконні стеження за політиками з їхньої партії.

У Службі безпеки України повідомили, що в офісі Медведчука проходять не обшуки, а "інші слідчі дії". Інформацію підтвердила прессекретара відомства Олена Глітянська, передає "РБК-Україна".

Водночас вона зазначила, що СБУ поки не може сказати, в рамках якої кримінальної справи проводяться ці слідчі дії.

Віктор Чорний Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Віктор Медведчук вніс до Верховної Ради зміни до чинного закону, що визначає особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу.

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