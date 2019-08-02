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"Сиди тихо, хочеш проблем?" У Франківську водій "маршрутки" втрапив у гучний скандал

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В Івано-Франківську водій маршрутного автобуса №30 втрапив у гучний скандал. Пасажири поскаржилися, що він залишив "маршрутку" з людьми на зупинці й пішов купити каву. У відповідь на зауваження – нахамив, а під час руху транспорту пив напій.

Про це розповів "Репортеру" франківець Віталій Гриш. Він очікує відповіді управління транспорту і зв’язку (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

“У п’ятницю, 2 серпня, в маршрутному автобусі №30 із державним номером АТ 2671 АТ на зупинці "Петлюри, Хлібокомбінат", водій вийшов із автобуса і пішов у магазин, щоб замовити каву", – розповів Гриш.

Водій

Водій

"Репортер"

За його словами, на зауваження пасажирів про те, що люди вранці поспішають у справах і на роботу, відповів, що хоче кави, і почав хамити, посилаючись на графік руху.

"Коли я попросив показати графік, він відповів: "Чоловіче, сиди тихо, хочеш мати проблеми?" Далі, не реагуючи на зауваження та простоявши на зупинці ще 4 хвилини, вирушив із дуже малою швидкістю, попиваючи каву під час руху автобуса", – додав Гриш.

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Він заззначив, що схожі випадки трапляються часто, а управління транспорту на скарги реагує неохоче. Звернення про водія Гриш надіслав і в управління транспорту і зв’язку та відділ звернень громадян міста.

Автобус

Автобус

Репортер

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Івано-Франківськ
Тег
водій маршрутки
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