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Шукали його будинок: сусіди Бабченка повідомили про підозріле авто

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Сусіди Аркадія Бабченко стверджують, що в день вбивства бачили підозрілих людей на позашляховику, які шукали будинок, в якому проживав журналіст.

Слідчі опитали сусідів, і не дивлячись на те, що тутешні жителі були вдома, ніхто, кажуть, нічого не чув. А якщо і чув, то не звертав увагу, передає ТСН.

"Не знаю, що тут було, не було, тут так бабахає ліфт, що може стріляти хто завгодно хоч автоматами, не чути", - заявив сусід журналіста Іван Йосипович.

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Чоловік живе в сусідній квартирі. Каже, Аркадій з дружиною і донькою жили тут по півроку. Чим займався сусід, тепер дізнається з новин. Так само, як і подробиці того, що сталося фактично у нього на порозі.

У свою чергу жителі під'їзду починають пригадувати деталі.

"Якийсь підозрілий джип, чорний, ще чоловіки молоді. Ось мені зараз дзвонила сусідка, вона каже, що якісь хлопці шукали саме 6 дім", - розповіла одна з жінок.

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Відзначається, що версію про спільників вбивці також не виключає слідство.

Нагадаємо, Бабченко був застрелений невідомим ввечері 29 травня в Києві в будинку, де він проживав. Вбивця випустив в нього три кулі. Від отриманих поранень журналіст помер у машині "швидкої допомоги".

Раніше в МВС назвали подробиці і перші версії вбивства Бабченко. Також з'явилися перші фото вбитого журналіста і місця злочину, а також фоторобот можливого вбивці.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
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