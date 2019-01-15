''Штурмувати і виселяти'': ветеран АТО пояснив гучну заяву про Донбас

Ветеран АТО Віталій Аверін вважає, що російська пропаганда спотворила його резонансну заяву про необхідність виселяти жителів Донбасу "хоч на Мадагаскар" заради закінчення війни.

"Не знаю, чому вони так роздули мої слова. Я хочу одразу позначити – вони кажуть, що треба "всіх людей виселити, які там є". Насправді ні – тільки тих, які підтримують "ополченців", і хто чекав на "русскій мір", – пояснив Аверін в ефірі ObozTV.

"Я сказав це, тому що п'ятий рік війни йде, всі рішення пробувалися для врегулювання цього конфлікту. Моє рішення таке", – зазначив він.

Також ветеран АТО прокоментував свої слова про необхідність наступу на окупованих територіях.

"Вони кажуть, що ми вже місяць готуємося до штурму... Але я ні про який штурм не знаю, мене командування Генштабу не посвячує в жодні операції, які готуються – це моя думка", – сказав він.

Віталій Аверін

Як повідомляв ObozTV, раніше ветеран АТО Віталій Аверін висловив думку, що тільки повноцінний штурм окупованого Донбасу силами ЗСУ може завершити війну.

У свою чергу, учасник АТО Гліб Бабич дав прогноз, що чекає на Донбас у 2019 році.

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