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''Штурмувати і виселяти'': ветеран АТО пояснив гучну заяву про Донбас

4.3тЧитати матеріал російською

Ветеран АТО Віталій Аверін вважає, що російська пропаганда спотворила його резонансну заяву про необхідність виселяти жителів Донбасу "хоч на Мадагаскар" заради закінчення війни.

"Не знаю, чому вони так роздули мої слова. Я хочу одразу позначити – вони кажуть, що треба "всіх людей виселити, які там є". Насправді ні – тільки тих, які підтримують "ополченців", і хто чекав на "русскій мір", – пояснив Аверін в ефірі ObozTV.

"Я сказав це, тому що п'ятий рік війни йде, всі рішення пробувалися для врегулювання цього конфлікту. Моє рішення таке", – зазначив він.

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Також ветеран АТО прокоментував свої слова про необхідність наступу на окупованих територіях.

"Вони кажуть, що ми вже місяць готуємося до штурму... Але я ні про який штурм не знаю, мене командування Генштабу не посвячує в жодні операції, які готуються – це моя думка", – сказав він.

Віталій Аверін

Віталій Аверін

Як повідомляв ObozTV, раніше ветеран АТО Віталій Аверін висловив думку, що тільки повноцінний штурм окупованого Донбасу силами ЗСУ може завершити війну.

У свою чергу, учасник АТО Гліб Бабич дав прогноз, що чекає на Донбас у 2019 році.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктАТО на ДонбасіВійна на Донбасі
Особа
Віталій Аверін
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Когда в лугандон вернется украина , те кто кричал расия будут кричать украина . Хрен ты потом кого найдешь , кто будет продолжать кричать расия 😂 .
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Файбер Моня
Файбер Моня
Разломалась выселялка и загнулась штурмовалка.. ))))
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de lik
de lik
Ну крутяк просто! Получил люлей- стал ветераном! Надо чувака обратно к обез'янам отправить, а то позабыл как было
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