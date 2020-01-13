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13 січня • оновлено в 13:14
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"Штовхає Зеленського до прірви": Цимбалюк розкрив план Путіна з громадянської війни в Україні

1.3т
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Президент Росії Володимир Путін хоче змусити українського лідера Володимира Зеленського визнати терористичні "Л/ДНР". Так він запустить сценарій реальної громадянської війни в Україні.

Про стратегію глави держави-окупанта розповів у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, Путін навмисне вдає, що співчуває Зеленському через складну ситуацію в Україні. Насправді ж він просто вичікує зручного для себе моменту.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

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"Володимир Володимирович вдає, що співчуває Зеленському. Але це тільки вигляд. Співчуває і підштовхує його до прірви. Причому, очевидно, не тільки до політичної. Тому що якщо Україна визнає молоді "республіки", по суті це окупаційні адміністрації, то, звичайно, в Україні відбудеться справжній вибух. Це може бути справжня громадянська війна. І це ніхто в Україні не зрозуміє. Путін це теж розуміє. Але хаос – кращий союзник тих, хто хоче віддерти шматок нашої країни", – спрогнозував дії російського президента Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Віталій Портников також попередив, що Кремль усіма способами намагатиметься схилити Україну до капітуляції на Донбасі. Але якщо Зеленський піде на поступки агресору, то ризикує увійти в історію як той, хто розв'язав громадянську війну.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
"...так он запустит сценарий реальной гражданской..." а щас что? обмен пленными где преимущественно украинцы с обоих сторон - это что тогда? да и сепарами вы кого называете? граждан другой страны нельзя так называть по определению (обозначение сепара погуглите).
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