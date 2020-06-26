Шарія викликали на допит у справі про відмивання доходів

ДФС викликала Шарія на допит 3 липня у справі про відмивання доходів

Блогера і лідера "Партії Шарія" Анатолія Шарія викликали на допит в справі про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Він повинен відбудуться о 10:00 в четверг, 3 липня, в одному з відділів Головного слідчого управління Державної фіскальної служби в Києві. Повістку опубліковано 26 червня на сайті ДФС України.

Зазначимо, що йдеться про кримінальне провадження у статті 209 КК. Деталі справи не розголошуються. У повідомленні зазначено тільки, що провадження зареєстровано 2 червня 2020 року.

Видання "Страна" з посиланням на джерела в ДФС, пише, що справа стосується фінансування "Партії Шарія". Водночас її лідера на допит хочуть викликати у зв'язку з його ж заявами.

Скриншот повістки (Sfs.gov.ua)

"Про те, що перший номер у списку Опозиційного блоку на виборах у 2019 році політик Євген Мураєв пропонував Шарію два мільйони доларів США за те, щоб він знявся з виборів на користь ОПЗЖ", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про таку пропозицію від політика Анатолій Шарій раніше писав у своєму Telegram-каналі й заявив в ефірі декількох телеканалів 24 червня. Видання також стверджує, що на допит у цій же справі буде викликано і Євгена Мураєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Майдані 17 червня представники рухів "Демократична сокира" і "Рух ветеранів України" розгорнули протестний мітинг проти "Партії Шарія". Зі свого боку його прихильники провели контракцію під Офісом президента.