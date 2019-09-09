"Політичний провокатор": адвокат розкрив роль Шарія у засудженні українських полонених

Скандального блогера Анатолія Шарія звинуватили у тому, що він відіграв у засудженні українських політв'язнів у Росії суттєву роль.

Службі безпеки України слід перевірити всі ці факти і вжити відповідних заходів. Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив адвокат українського політв'язня Романа Сущенка Марк Фейгін.

За його словами, Шарій зіграв роль "політичного провокатора в інтересах Кремля", щонайменше, у двох справах, порушених проти українців у Росії: Романа Сущенка та Андрія Костенка, звільнених у ході обміну полоненими.

Анатолій Шарій https://newsone.ua

"У справі Сущенка його роль була дуже суттєвою. По ходу справи Шарій випускав ролики, в яких де-факто звинувачував Романа, займався дискредитацією – як самого Романа, так і мене як його адвоката. Це була методична робота на замовлення Кремля, і частково вона дала свій результат", – заявив адвокат.

Він також нагадав про те, що у справі Костенка "роль Шарія була вирішальною". "У матеріалах звинувачення політв'язня Костенка як доказ було використано відео Шарія, на якому Костенко нібито завдає каліцтва беркутівцю на Майдані. А його взагалі ніхто не чіпав. Це був фейковий постановний запис Шарія".

Виходячи з цього, Фейгін запитав: "Мені цікаво, чи СБУ на чолі з Бакановим збирається перевіряти ці факти і займатися Шарієм? Тепер, коли цим людям вже нічого не загрожує, про це вже треба починати говорити, треба досліджувати. Це суттєво".

Разом із тим адвокат запевнив: "Нехай Шарій не думає, що його проституйованість, його агентурність, його робота на Кремль залишиться таємницею. Ми все розповімо про те, що він робив, супроводжуючи ці політичні справи".

Як писав OBOZREVATEL, 7 вересня в Україну з російського полону повернулося 35 осіб, серед яких політичні в'язні і 24 моряки. Весь список звільнених українців дивіться тут.

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