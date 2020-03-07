"Шарій покриває вбивць українців": опубліковано розслідування

21 липня 2019 року відбулися позачергові парламентські вибори в Україні, на які зареєструвалися різні партії, чиї позиції цілком всім відомі і зрозумілі, в тому числі і "Партія Шарія".

Заснував партію Анатолій Шарій, який давно не проживає в Україні, веде на YouTube свій блог, в якому розповідає своїм глядачам "правду", йдеться в розслідуванні Українського мілітарного порталу.

Сподіваємося, цей матеріал, допоможе поінформувати певну частину громадян України фактами про те, як блогер Анатолій Шарій обманює своїх глядачів, покриваючи російських вбивць, видаючи техніку російських військових за українську, а знищену техніку бойовиків називає українською, необ'єктивно висвітлює тему зі збитим Боїнгом над Донбасом і т.д.

Частина 1: Як Шарій покриває вбивць українців (почнемо 2014 роки) Як Шарій видавав знищений танк бойовиків "ЛНР" за український. Як Шарій видавав знищений БТР і танк російської армії за український. Як Шарій називав "комедією" інформацію про те, що над Україною збивають російські беспілотники. Як Шарій не показував російський "Бук", який без ракети виїхав в Росію. Як Шарій видавав сучасний танк російської армії на Донбасі за український.

Як Шарій видавав знищення танків терористів "ЛНР" за український

Назва відео Шарія: "Як українські ЗМІ над мертвим солдатом глумилися"

Опубліковано: 2 вересня 2014 року

Що говорить: Показує публікацію на українському сайті, про бій в Хрящуватому і фотографію на якій підбитий танк і труп танкіста, потім показує відео з бойовиками, які оглядають даний танк і стверджує, що даний танк підбили дані "сепаратисти" і стверджує, що український сайт глумився над своїми убитими солдатами.

Тепер правда за фактами:

Відео, на яке посилається Шарій. Відео було опубліковано в кінці серпня 2014 року, а вже 2-го вересня Шарій опублікував своє відео. На відео до танку підходить розвідгрупа бойовиків з білими пов'язками, які даний танк називають "покинутою нацистською технікою", що є для Шарія переконливим аргументом в тому, що танк, трупи належать українським військовим і що їх вбили "сепаратисти", про що він і повідомляє своїм глядачам.

На 0.45 секунді відео видно номер на танку "23".

Те саме фото з сайту з даними танком і трупом (труп замальований нами), Шарій каже, що цей "скрін" зроблений з відео з бойовиками, але це брехня, на відео не було такого ракурсу і перед танком не лежить підірвана машина.

Фото даного танка Т-64БВ ближче

На танку видно напис "ЛНР", але цілком можна заявити, що мовляв напис нанесли після знищення танка.

Т-64БВ "ЛНР" з номером 23 до свого знищення. На танку сидить командир бойовиків Беднов (ліквідовано).

Бойовики на танку Т-64БВ "ЛНР" №23

14 серпня 2014 рік. Хрящувате, український танк знищує танк Т-64БВ "ЛНР".

Відео: Після бою, український командир танка розглядає знищений танк Т-64БВ і розповідає як його знищили, а солдати розглядають документи, російські паспорти вбитих бойовиків (трупи ми вирізали з відео). В ході боїв в серпні 2014 року, українські військові потім залишили ці позиції, а даний танк так і продовжував стояти на своєму місці.

На 0.55 секунді відео український військовий намагається прочитати напис на стовбурі танка, а напис на цьому "українському танку", на думку Шарія або "нацистському танку", на думку бойовиків, була така: "Танька".

Опубліковано: 9 вересня 2014 року

Що говорить: Стверджує, що український сайт "Цензор.нет" глумиться над убитими українськими солдатами, видаючи підбитий "ополченцями" БТР-80 Україна за російський БТР-82. Ображає головного редактора сайту Бутусова "псом лисим". Показує вежу танка з сайту "Цензор.нет", на якому стверджують, що це вежа від російського танка, але Шарій стверджує, що це "розбита українська техніка" і що головний редактор сайту Бутусов глумиться над смертю українських солдатів.

Тепер правда за фактами:

За правильної логіки, людина, яка стверджує, що на фото БТР-80, а не БТР-82, має показати порівняння техніки по фотографіям, розповісти, чим відрізняються і порівняти фото з підбитим БТР, але Анатолій на повному серйозі, розповідає своїм глядачам, що на фото не БТР-82, тому що, в коментарях, хтось написав, що це БТР-80 і все, на цьому весь аналіз Шарія закінчується. А ми провели аналіз і навіть знаємо власника БТРа.

Фото БТР-80 (Україна) радянський бронетранспортер.

Фото БТР-82А (Росія) в 2013 році був прийнятий на озброєння в Росії.

Відмінності досить добре помітні в баштах. На російському БТР-82А встановили новий російський прожектор ПЛ-1, димові гранати поставили спереду вежі, гармата 30мм, відділення для кулемета, давайте запам'ятаємо ці особливості російської вежі.

Тепер візьмемо фотографію зі знищеним БТР, про який говорить Шарій в своєму відео. Дивимося на вежу і бачимо, що вона не зовсім схожа на вежу від БТР-80, гармата 30 мм, відділення для кулемета і відсіки для димових гранат спереду вежі, а не за спинкою вежі як у БТР-80.

Подивимося на фото з ракурсу ще більш ближче з даними БТР біля згорілого від війни дерева і що ми бачимо? Чи не занадто схоже на вежу від БТР-80, точніше зовсім, а більше схоже на вежу російського БТР-82А.

Тепер порівняємо цю вежу з вежею БТР-82А. Як бачимо, відмінностей немає, російський прожектор ПЛ-01 там і там і інші особливості вежі БТР-82А на місці.

З приводу коментаря, який Шарій показує в своєму відео і який видалила редакція сайту "Цензор.нет". Написав якийсь Андрій Галактіон: "БТР-80. Знято навесні. 1 канал. Казкарі. "

Те, що це не БТР-80, а російський БТР-82А ми вже розібрали.

Даний БТР дійсно знімав російський 1 канал.

Та ось тільки не навесні, а після боїв в Новосвітлівці у вересні 2014 року.

Сам сюжет зберігся на сайті, на якому, російські ЗМІ показали на всю Росію знищений сучасний БТР-82А російської армії.

Ми розібралися з тим, що Шарій і деякі коментатори на українських сайтах нам брешуть і намагаються видавати російську техніку на Донбасі за українську, тепер давайте розберемося, кому належав даний російський БТР-82А.

Подивимося ще фотографії з даними БТР-82А

Як ми бачимо на БТР-82А видно номер 052.

А ось і цілий БТР-82А з номер 052 і щось особи не зовсім українські, а точніше це російські солдати з 18-ї омсбр, але для Шарія це український БТР і мабуть типові українські солдати.

З приводу вежі танка з цього ж відео Шарія

На сайті "Цензор.нет" показали башту танка і стверджують, що це російський танк, Шарій стверджує, що це українська розбита техніка, спираючись на відео російського каналу "Russia Today" (RT).

Те саме відео російського каналу "Russia Today" за 2 вересня 2014 року через Донбасу з дійсно розбитою колоною збройних сил України і з цією вежею недалеко від Іловайська. На 0.35 секунді відео дана вежа.

В першу чергу, за логікою речей, коли потрібно зрозуміти те, чий це танк, потрібно спершу з'ясувати модель танка, в Україні і Росії існує безліч модифікацій радянський танків, у кожної моделі є своя точна назва, а не просто Т-64 або Т- 72, наприклад: Т-72БА, Т-90А, Т-72С, Т-72Б2, Т-72Б3 та у кожного є свої особливості.

Якщо почитати статтю на "Цензор.нет", то там стверджується, що це російська модифікація з назвою Т-72Б3, а Шарій не говорить модель танка і коли читає текст з сайту, то зупиняється перед тим, як прочитати модель танка, Анатолій визначає, чий танк просто по відео з поля бою, якщо відео від російських ЗМІ, значить точно український танк!

Чи справді це танк Т-72Б3 чи ні?

Т-72Б3 – це російська модернізація радянського танка Т-72Б, інформації про танк дуже багато, в YouTube багато випробувань можна подивитися.

Давайте порівняємо 3 схожих танка, радянський Т-72Б 1989 року, російський Т-72БА і Т-72Б3

Пункт 1: На Т-72Б3 встановили характерний багатоканальний приціл "Сосна-У", а на Т-72 ОБТ. 1989 і Т-72БА встановлений старий 1К13-22 (49).

Пункт 2: На російських модифікаціях Т-72Б3 та Т-72БА встановлений датчик вітру, на радянському Т-72 ОБТ. 1989 він відсутній.

Пункт 3: На Т-72Б3 прибрали прожектор "Місяць" і встановили додатковий блок динамічного захисту "Контакт-5".

Пункт 4: На Т-72Б3 та Т-72БА встановлюють гусениці з паралельним шарніром, а на Т-72 ОБТ. 1989 старі гусениці з послідовним шарніром, але на Донбасі зустрічалися з Росії Т-72 1989 вже з новими гусеницями.

Пункт 5: Тут ви швидко танках варто динамічний захист "Контакт-5", але Т-72БА бувають і з захистом "Контакт-1".

Дані пункти, допоможуть вам навчитися відрізняти за зовнішніми ознаками, деякі російські модифікації танків, які Росія використовує у війні проти України.

У Т-72Б3 на вежі немає прожектора, варто додатковий захисний блок "Контакт-5" і встановлений датчик вітру, але самою зовнішньою характерною особливістю танка Т-72Б3 є наявність сучасного тепловізійного прицілу навідника "Сосна-У" в характерному захисному коробі на танку. Перед його роботою, кришку знімають.

Візьмемо для розгляду не кадр з відео, а фотографію в більш кращому якості з даними танком і що ми бачимо? За всіма параметрами виходить, що це вежа від російського танка Т-72Б3.

Для наочності візьмемо Т-72Б3 з навчань в Росії і накладемо на нього вежу з відео:

Російський танк Т-72Б3 знищили бійці батальйону "Донбас" 29 серпня 2014 року.

Корпус від даної вежі танка Т-72Б3, після боїв вежу пересунули.

Відео від бійця батальйону "Донбас", який навіть перебуваючи в оточенні, продовжував воювати з російськими військами, які вторглися в Україну в кінці серпня 2014 року. На відео боєць показує захоплений танк Т-72Б3 та розповідає як другий Т-72Б3 спалили.

Як Шарій називає "комедією" інформацію про те, над Україною збивають російські безпілотники

Назва відео Шарія: "Міфічний україно-російський безпілотник"

Опубліковано: 28 мая 2014 року

Що говорить: Називає "комедією" інформацію про те, що над Донецьком збитий російський безпілотник. Цитує ЗМІ бойовиків, про те, що насправді збили український безпілотник. Каже своїм глядачам, що у Росії немає своїх безпілотник і що вона їх закуповує в Ізраїлі.

28 травня 2014 року українські ЗМІ дійсно повідомляють про те, що над Донецьком був збитий безпілотник, для фонової заставки новини просто використовують випадкове фото, випадкового безпілотника з інтернету, в самій статті не затверджується, що фото на заставці той самий безпілотник.

Але, 30-го травня "комедія" стала реальністю, цей безпілотник підібрали, зробили фотографії і опублікували в засобах масової інформації. Шарій про це вже своїм глядачам не повідомляє, а своє відео з обманом глядачів не спростовує.

Фотографії детальніше. Чи не занадто схоже на неіснуючий або цивільний безпілотник.

Шарій стверджує, що не існує російських безпілотників – це знову брехня. У Росії розробкою безпілотників займається наприклад, "АФМ-Сервіс", "Спеціальний технологічний сервіс". Візьмемо наприклад їх розробку - російський безпілотник "Орлан-10".

Розрахунок безпілотного комплексу "Орлан-10".

А це збитий над Україною російський безпілотник "Орлан-10" з номером #10237

і ще один збитий російський "Орлан-10" над Україною (# 10332)

і ще один збитий російський "Орлан-10" над Україною (# 10264)

Збитий російський Орлан 10 над Україною # 10264

і ще (# 11057) і т.д.

Збитий російський Орлан 10 над Україною # 11057

Безліч російських безпілотників було збито над Україною, але для Шарія – це "комедія".

З приводу ізраїльських безпілотників в Росії, в цей раз Шарій правий. В Росії збирають безпілотники з ізраїльських комплектуючих на "Уральському заводі цивільної авіації", а конкретно ізраїльський Searcher II, який в Росії отримав назву "Форпост".

Збірка "Форпоста" на "Уральському заводі цивільної авіації"

А це дорогий безпілотник "Форпост" вже збитий над Україною, номер # 923. У "патріота України" Шарія ви не знайдете відео з розбором збитих російських безпілотників над його батьківщиною, для нього це "комедія".

ЯК ШАРІЙ НЕ ПОКАЗУЄ РОСІЙСЬКИЙ БУК, ЯКИЙ ВИЇХАВ В РОСІЮ БЕЗ РАКЕТИ

Назва відео Шарія: "СБУ лоханулась по крупному. БУК не наш, але наш"

Опубліковано 21 липня 2014 року

Що говорить. Каже про публікацію СБУ на тему того, що "Бук", який збив Боїнг над Донбасом, виїхав в Росію. Показує український "Бук" з номером 312 і каже, що СБУ "лоханулись" показавши український "Бук" в статті про російський "Бук", який виїхав до Росії.

Ось той самий скріншот з БУК з відео Шарія. Шарій розбирає тільки нижню фото, верхнє навіть не згадує і не розбирає. Запам'ятайте цей момент.

Нижнє фото було зроблено ще 17-18-го березня 2014 року на Ясинуватському посту і ніякого відношення до БУК, який залишає Україну в напрямку Росії він фізично не може мати, тому що, коли фото було зроблено, Боїнг ще не був збитий.

Ось людина, яка була там 17-18 березня 2014 року і зробила фото даного БУК, опублікувавши його ще в 18-го березня 2014 року. Ми зафіксували фотографію і дату публікації, хтось помилково додав дане фото в матеріал СБУ.

І відео з цього місця

Порівняємо вантажівки, які перевозили БУК, обидва вони білого кольору.

Ось вантажівка, яка перевозила БУК України і стояла на блокпосту.

А ось біла вантажівка фірми Volvo, яка перевозила бронетехніку бойовиків, а потім сам БУК, який збив Боїнг. Відмінності одразу видно.

Приклад: Більш детальне фото вантажівок Volvo даної фірми перевізника, чию вантажівку бойовики привласнили собі.

А ось та сама вантажівка Volvo з БУК варто в Донецьку 17 липня 2014 року, відеореєстратори ще ніхто не відміняв:

Тепер повернемося до Шарія і до того, що він нам не показав у своєму відео. Про нижній кадр він розповів і виявилося, що він не має відношення до краху Боїнга і було знято ще в березні 2014 року, а про верхній кадр він ні слова не розповідає своїм глядачам. Чи не занадто об'єктивно з його боку виходить, вірно?

Це кадр з відео, яке було опубліковано 18 липня 2014 року, вказується, що місце зйомки Луганськ, який під контролем бойовиків.

На відео можна впізнати білий тягач Volvo з синьою смугою, з рекламним номером, про який ми писали вище і на тягачі БУК без однієї ракети, який їде повз білборд з рекламою автодилера "Богдан".

21 липня 2014 року, російські військові скликали брифінг із заявою, що вони розгледіли на білборді адресу з відео, який нібито вказує, що відео знято в м.Красноармійськ (нині Покровськ), вулиця Дніпропетровська, 34 (нині вулиця Захисників), Донецька область. Місто знаходиться дійсно під контролем українських сил.

Тепер подивимося на фотографію білборда автодилера "Богдан", який потрапив на відео з БУК:

І виявляється, що ніякого напису "м.Красноармійськ, ул.Дніпропетровська" на білборді немає, а є напис на тому місці "Нацiональний автодилер" і адресу магазину продажів машин "Богдан" кв.Ленінского Комсомолу, 1-в, який знаходиться в Луганську і що до магазину всього 1 км.

Точне місце зйомки відео з БУК в Луганську.

Подивимося на фото за 2013 рік з Луганська.

Координати: 48 ° 32'44.7 "N 39 ° 15'52.6" E

Фото для порівняння з цього місця з місцем з відео з БУК.

А це вже за 2014 рік з даного місця і з білбороди реклами автодилера "Богдан" і собором.

Після викриття брехні від російських військових, за дивними обставинами, частину білборда зірвали, на якій російський офіцер вказував адресу.

А це все відео з відеореєстраторів, які зняли БУК, що пересувається по території, яку контролюють проросійські сили, в 2014 році. Шарій так і жодне відео не показав своїм глядачам.

ЯК ШАРІЙ видавав СУЧАСНИЙ ТАНК І НАУКИ АРМІЇ НА ДОНБАСІ ЗА УКРАЇНСЬКИЙ

Назва відео Шарія: "Смуги і танки"

Опубліковано: 27, серпня 2014 року

Що говорить: Розповідає, що український сайт Еспресо опублікував відео із захопленим російським танком. Відео Шарій не вказує своїм глядачам, тільки стоп-кадр на момент, де показано, що на танку білі смуги і каже, що журналісти позують на тлі "підбитого українського танку", адже на ньому білі смуги.

Давайте подивимося відео, яке Шарій не став показувати своїм глядачам.

Відео знімає український журналіст Ростислав Шапошников, який в кінці серпня 2014 року зі українськими бійцями потрапив в оточення, зараз проживає в США.

На відео українські бійці показують журналістам захоплений танк.

На танку дійсно білі смуги, зі свіжою білою фарбою. Мабуть, Шарій не знає, що коли захоплюють ворожу техніку в бою, то наносять на неї свої розпізнавальні знаки, щоб свої не підбили. Або Шарій знає це прекрасно, але просто маніпулює своїми глядачами і не показує навіть саме відео, намагаючись приховати факт захоплення українцями російського танку.

Розберемося в тому, яка модель і модифікація танка виключно по відео, а не додаткових фото.

Датчик вітру.

Динамічний захист "Контак-5" з додатковим блоком замість прожектора.

Багатоканальне тепловізійне прицільне пристосування навідника "Сосна-У" (на відео з відкритою кришкою і пошкоджений в ході бою).

Тепловізійний канал виготовлений на базі камери 2-го покоління "Catherine-FC" французької компанії THALES, що ми і бачимо в даному танку, коли журналісти опустили камеру в танк, а дана розробка встановлюється на російські танки Т-72Б3.

З приводу номерів на корпусі танка, які зняли на камеру. По ним можна визначити дату виготовлення самого корпусу танка, а не рік модернізації.

За серійним номером, для модернізації взяли танк Т-72Б 1989 року і провели модернізацію до рівня Т-72Б3.

І виходить, що українські військові захопили сучасної модернізації танк російської армії моделі Т-72Б3, який не хотів показувати своїм глядачам Шарій.

Фото даного російського танка Т-72Б3, який захопили українці.

Танк був в робочому стан і на ньому потім намагалися прорватися з оточення.

Ще Шарій не пояснює, чому номера танка зафарбовані зеленою фарбою і замість номерів намальовані білі кола на танку.

Російські війська з кавказькими бойовиками перед вторгненням в Україну, розпізнавальні знаки Росії були білі пов'язки і білі кола, які ми бачимо на даному відео на танках Т-72Б3.

Потім російські танки Т-72Б3 з білими колами захоплюють українські добровольці.

Відео батальйону "Донбас", які захопили російський Т-72Б3 29 серпня 2014 року і оглядають його:

Танкісти 6-ї окремої танкової бригади Росії з танками Т-72Б3 на яких білі кола.

Тепер з приводу документів, які знайшли в танку і які Шарій називає "якимись папірцями" і теж їх не показує своїм глядачам. Давайте подивимося на ось цей "папірець":

"Картка обліку стрільб на рядового Березина Олексія"

Загальна фотографія російських танкістів 6-ї ОТБр на тлі танків Т-72Б3 з білими колами.

Під номером 1 Олексій Березін.

Була знайдена його сторінка в соціальній мережі Вконтакте, в якій він публікував фото зі своєї служби ще з 2013 року, до війни. На фото видно петлички танкових військ:

У жовтні 2014 року, Березін публікує спільне фото з танкістами 6-й ОТБр, фото обрізане, білі кола не видно, оригінал фото ми публікували трохи вище, на якому видно білі кола на танках Т-72Б3.

Архівний запис сторінки Олексія Березина на випадок видалення фотографій і сторінки.

Російський танкіст Олексій Березін стоїть на танку Т-72Б3 і можливо, даний танк і є той танк, який Березін втратив на Донбасі в серпні 2014 року і який Шарій хотів видати своїм глядачам за український...

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