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27 жовтня • оновлено в 00:51
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Шансів врятуватися не було: на Рівненщині живцем згоріла 5-річна дитина

1.1т Читати матеріал російською

У селі Рокитне Рівненської області трагічно загинула 5-річна дитина.

Як сказано в повідомленні пресслужби обласного управління ДСНС, дитина, попередньо, гралася з вогнем.

"Хлопчик грався сірниками, заліз на горище, де було багато горючих матеріалів (солома, дрова, речі домашнього вжитку) і ненароком підпалив все. Очевидно дитина злякалася вогню і сховалася в кут горища. Врятуватися у хлопчика шансів практично не було", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Рівненщині 19-річна мати побила свою новонароджену дитину, після чого замкнула її в кімнаті гуртожитку і зникла.

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Місце
Україна Рівне
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