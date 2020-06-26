Шахраї під виглядом радника Зеленського і генерала вимагали 1 млн хабара на Вінниччині

Служба безпеки України затримала у Вінниці злочинну групу, яка вимагала у місцевого підприємця понад 1,1 мільйона гривень.

Як повідомляє прес-служба СБУ, одним із затриманих виявився екс-співробітник міліції, який, представлявся радником президента. Він мав посвідчення працівника Офісу Президента.

Разом з двома спільниками, один з яких представився генералом, він погрожував комерсанту фізичним насильством і знищенням майна за повернення неіснуючого боргу. За цю суму екс-правоохоронець також обіцяв не перешкоджати підприємцю у веденні бізнесу.

Співробітники СБУ затримали трьох фігурантів під час отримання усієї суми "боргу".

В рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України планується оголошення фігурантам підозр у скоєнні злочину і обрання запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення інших осіб, можливо причетних до правопорушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті СБУ затримала банду здирників-рекетирів, одним з ватажків якої є депутат Свалявського райради.