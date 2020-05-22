Масове вбивство на Житомирщині: Шабовта сказав, що зіграло фатальну роль

В історії з вбивством сімох учасників АТО в Житомирській області "фатальну роль зіграла горілка".

Злочину передував ряд подій, які повинні бути прийняті до уваги слідством. Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта.

"Рівно за добу до цього був затриманий керівник Попільнянського райвідділу Національної поліції – саме за заявою Захаренка (підозрюваний у вбивстві Олександр Захаренко, – Ред.). Він звинувачував керівника райвідділу в тому, що той вимагав від нього хабар за те, що Захаренко як орендар отримує якийсь фантастичний прибуток", – розповів експерт.

Відповідаючи на запитання ведучого, яким чином одному злочинцю вдалося убити сімох колишніх військових, Шабовта припустив, що в даному випадку зіграв роль ефект несподіванки і стан алкогольного сп'яніння жертв.

"Я не думаю, що хтось із учасників очікував, що конфліктна ситуація може виникнути несподівано. Шестеро людей просто спокійно пішли спати. Якби вони очікували такого, навряд чи вони вчинили б так. Все-таки це люди, які мали бойовий досвід . Це перше. Друге – ми бачили фотографії столу, який був заставлений пляшками. Я думаю, що в котрий раз горілка зіграла свою фатальну роль", – припустив експерт.

Разом з тим Шабовта заявив, що не вірить в об'єктивне розслідування справи. "Приховується непрофесіоналізм поліцейських, відбуваються службові злочини, але всі вони прикриваються. У такій ситуації правоохоронна система розвивається в абсолютно інший бік", – підкреслив експерт.

Шабовта сказав, що зіграло фатальну роль у масовому вбивстві на Житомирщині

Як писав OBOZREVATEL, в ніч на 22 травня неподалік села Новоселиця Попільнянського району Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей, з якими відпочивав на природі. Правоохоронці виявили п'ять одиниць зареєстрованої зброї, яка належить учасникам подій. Серед неї мисливську рушницю, з якої стріляв орендар ставка.

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