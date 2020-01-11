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12 січня • оновлено в 02:08
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"Моторошно від таких збігів": спливло доленосне фото загиблого пілота Boeing 737

3.2т
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У мережі спливло символічне фото з другим пілотом збитого в Ірані українського літака МАУ Сергієм Хоменком.

На світлині він зображений із колегою Костянтином Могилко, який також загинув в авіакатастрофі. Його літак Ан-30Б у 2014 році був збитий над Слов'янськом російською ракетою ПЗРК "Верба", випущеною терористами. Фото на сторінці в Facebook опублікувала "Бригада транспортної авіації".

Зазначимо, що Могилко був командиром ескадрильї "Блакитна стежа", посмертно нагороджений званням Герой України. Коли його літак почав падати на житлові квартали Слов'янська, пілот ціною власного життя направив його за межі міста.

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Сергій Хоменко та місце падіння Boeing-737

Сергій Хоменко та місце падіння Boeing-737

Колаж

"Справа [на фото] – його попередник на посаді командира ескадрильї "Блакитна стежа" Сергій Хоменко, який змінив військову авіацію на громадянську ще в 2012 році", – сказано в повідомленні.

Могилко і Хоменко

Могилко і Хоменко

facebook.com/pg/Бригада-Транспортної-Авіації

Вказується, що Boeing 737 був збитий над Тегераном російською ракетою (попередньо ЗРК "Тор").

"Одне фото. Дві долі. Вічного небесного польоту вам, командири", – написали в "Бригаді транспортної авіації".

"Моторошно від таких збігів", – відповіла в коментарях одна з користувачок мережі.

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Скріншот

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Скріншот

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що відомо про загиблого пілота Сергія Хоменка і як про нього відгукуються колеги.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Теги
ракети фотографии розбився літак МАУ
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
В КРУШЕНИЕ САМОЛЕТА ВИНОВНЫ США И УКРАИНА
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Виня Ксения
Виня Ксения
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, к*зломордый, виновны рассея и Иран, сколько бы ты тут капслоком не срал.
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