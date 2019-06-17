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"Сеп*рня пищить!" Терористи впали в паніку через потужну відповідь ЗСУ

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Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав яскравий приклад того, що у терористів трапилася справжня паніка через недавні потужні відповіді українських військових на Донбасі.

Зокрема, на своїй сторінці в Facebook він показав повідомлення так званого спікера "народної міліції" "ДНР" Данила Бессонова. "ЗСУ обстрілюють територію аеропорту", - пише терорист.

"Сеп@рня по всіх своїх пабліках пищати стала ... Инфа у відкритому доступі ... Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!" - прокоментував офіцер.

Терорист "ДНР"

Терорист "ДНР"

politinfo

Новини
ЗСУ і "Л/ДНР" зіткнулися в запеклих боях: терористи зазнають поразки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" запанікували через "масштабну атаку" ЗСУ. Вони пов'язують це з переговорами тристоронньої контактної групи в Мінську.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"Инфа в открытом доступе... Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" Да все верят, что "воины" могут лупить издалека, это как раз сомнений не вызывает.А вот зайти в Донецк или Луганск сильнейшая армия цеевропы посцыкивает, еще дает о себе знать порванное в 2014 жовтосинее очко
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Экс-директор ЦРУ посетил позиции украинских карателей в Донбассе«Командующие, с которыми мы встретились, были явно чрезвычайно компетентными и опытными. Молодые украинские парни и девушки в военной форме, которых мы видели, так же произвели на меня большое впечатление. Все украинцы должны гордиться ими и быть благодарными за их службу».
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
В Донбассе пьяный старшина 14-й бригады ВСУ выстрелил из автомата «Сегодня около часа ночи в одном из подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Крымское во время употребления спиртных напитков произошла ссора между военнослужащими, в результате которой старшина подразделения выстрелил из автомата и ранил подчиненного солдата»та в рядового
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