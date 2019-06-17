"Сеп*рня пищить!" Терористи впали в паніку через потужну відповідь ЗСУ

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав яскравий приклад того, що у терористів трапилася справжня паніка через недавні потужні відповіді українських військових на Донбасі.

Зокрема, на своїй сторінці в Facebook він показав повідомлення так званого спікера "народної міліції" "ДНР" Данила Бессонова. "ЗСУ обстрілюють територію аеропорту", - пише терорист.

"Сеп@рня по всіх своїх пабліках пищати стала ... Инфа у відкритому доступі ... Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!" - прокоментував офіцер.

Терорист "ДНР" politinfo

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" запанікували через "масштабну атаку" ЗСУ. Вони пов'язують це з переговорами тристоронньої контактної групи в Мінську.

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