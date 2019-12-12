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12 грудня • оновлено в 18:49
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Секс на "новому матраці": нардеп прокоментувала інтимне листування під час засідання ВР

1.7т
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Депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова прокоментувала листування зі своїм чоловіком про секс на "новому матраці" під час засідання Верховної Ради.

"Матрац, на якому сплю, жахливий. Потрібно було міняти. Подяка чоловікові!", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

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Скріншот

Скріншот

Facebook Галини Третьякової

Нардеп Галина Третьякова

Нардеп Галина Третьякова

Цензор.нет

Як писав OBOZREVATEL, інтиме листування нардепа потрапило на фото. Інцидент стався під час ранкової сесії ВР, де обговорювали закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО".

Третьякова листувалася зі своїм чоловіком Сергієм Поповим. Згідно з повідомленнями, він замовив новий матрац, який повинні вже сьогодні привезти.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Галина Третьякова
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