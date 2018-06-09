Щомісяця гинуть командири: Захарченко визнав масштабні втрати

Терористи на Донбасі щомісяця втрачають відомого командира.

Таку заяву зробив ватажок "ДНР" Олександр Захарченко в інтерв'ю RT. Він запевнив, що бойовики знають, на що йдуть.

"Насправді у нас кожен місяць гинуть хлопці, теж відомі командири, просто вони менше спілкувалися з журналістами. Але це війна. Тому тут це - нормальне явище. Але, звичайно, ніхто не хоче вмирати", - зізнався ватажок терористів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Захарченко, кажучи про терміни конфлікту на Донбасі, раптом згадав про Столітню і Тридцятилітню війни.