УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Щомісяця гинуть командири: Захарченко визнав масштабні втрати

7.9тЧитати новину російською

Терористи на Донбасі щомісяця втрачають відомого командира.

Таку заяву зробив ватажок "ДНР" Олександр Захарченко в інтерв'ю RT. Він запевнив, що бойовики знають, на що йдуть.

"Насправді у нас кожен місяць гинуть хлопці, теж відомі командири, просто вони менше спілкувалися з журналістами. Але це війна. Тому тут це - нормальне явище. Але, звичайно, ніхто не хоче вмирати", - зізнався ватажок терористів.

Новини
Захарченко зганьбився "ультиматумом" до Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Захарченко, кажучи про терміни конфлікту на Донбасі, раптом згадав про Столітню і Тридцятилітню війни.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької області
Особа
Олександр Захарченко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
5
16
Смішно
6
Цікаво
5
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Русский Солдат
Русский Солдат
Мы бы погибли, если б не погибали.
Ответить
0
0
2 из 4 ответов | показать все
Radchuk Dmitriy
Radchuk Dmitriy
Русский Солдат, Не с той стороны они родину защищают
Ответить
0
0
Д Алексей
Д Алексей
Русский Солдат, конечно есть такая профессия, а еще любой нормальный гражданин и без спец. профессии пойдет Родину защищать. Только не пойму, зачем погибать если не погиб...
Ответить
0
0

Наші блоги