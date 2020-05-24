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25 травня • оновлено в 01:44
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У прокуратурі розповіли про розслідування проти "експрокурорки" Криму Поклонської

1.6т
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"Експрокурорці" анексованого Криму та депутатці Держдуми РФ Наталії Поклонській українська прокуратура оголосила дві підозри за кількома статтями.

Вона також фігурує в ряді розслідувань, за якими підозри їй не оголошувалися. Про це "Крим.Реалії" повідомили в пресслужбі Прокуратури АРК.

При цьому в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Поклонська заявляла, що нібито не знає, в чому її звинувачують, бо їй "не прийшло письмове повідомлення". У відомстві підкреслили, що адвокати жінки в Києві приходять до органів попереднього розслідування, в прокуратуру, в суд і знайомі з матеріалами кримінального провадження.

Наталя Поклонська

Наталя Поклонська

Скріншот запису інтерв'ю

Прокуратура уточнила, що Поклонській оголошено підозру за:

  • ч.1 ст. 255 Кримінального кодексу України – "створення злочинної організації". Вказується, що Поклонська і ряд інших осіб, в тому числі російський глава Криму Сергій Аксьонов і російський спікер кримського парламенту Володимир Константинов створили злочинну організацію "з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Автономної Республіки Крим, а також брали участь у ній";

  • ч. 3 ст. 146 – "незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Йдеться про "справу кримських терористів", за якою в 2014 році в Криму було затримано і потім засуджено в Росії кримчан Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва й Олексія Чирнія;

  • ч.1 ст. 438 – "порушення законів і звичаїв війни".

"У підозрі є два епізоди, які інкримінуються як військовий злочин. Представляючи окупаційну владу, Поклонська брала участь у забороні Меджлісу кримськотатарського народу, а також причетна до незаконного переслідування учасників мітингу 26 лютого 2014 року", – зазначили у відомстві.

Крім цього, Поклонська фігурує в справі про блокування доступу до сайту "Крим.Реалії" на території півострова і в Росії, що кваліфікується, як "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

Також у Прокуратурі АРК вказують на участь Поклонської у виборах до Держдуми Росії в якості кандидатки від анексованого Криму, чим вона завдала шкоди суверенітету України. Ознаки злочину кваліфікуються за ч. 1 ст. 111 КК – "державна зрада".

Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю Дмитру Гордону Наталія Поклонська навіть примудрилася зізнатися в любові до України, виконавши пісню українською мовою.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Наталя Поклонська
Місце
Україна
Теги
прокуратура АРК розслідування
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