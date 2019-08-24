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"Щоб російський дух не протух": посланник РПЦ зганьбився в "ДНР"

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Ієродиякон РПЦ Феофіл приїхав в тимчасово окупований Донецьк, щоб заспівати на тлі пам'ятника радянському вождю Володимиру Леніну.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер Денис Казанський. Він посилається на пост одного з інформаційних ресурсів, що підтримують терористів "Л/ДНР" (щоб подивитися відео, яким хваляться пропагандисти, поскрольте новину вниз).

"Приїхав із Россіюшки в Донецьк і заспівав на тлі пам'ятника Леніну, щоб "російський дух не потух". Теж напевно заблукав", – написав Казанський.

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Феофіл в "ДНР"

Феофіл в "ДНР"

Скрін відео

Феофіл в "ДНР"

Феофіл в "ДНР"

Скрін відео

Феофіл в "ДНР"

Феофіл в "ДНР"

Скрін відео

Безглузда пропаганда "русского міра" розсмішила й інших користувачів мережі. "Щоб російський дух не потух, потрібно багато гороху їсти", "Вузький дух давно протух", – пишуть у коментарях.

"Щоб російський дух не протух": посланник РПЦ зганьбився в "ДНР"

Скріншот

"Щоб російський дух не протух": посланник РПЦ зганьбився в "ДНР"

Скріншот

"Щоб російський дух не протух": посланник РПЦ зганьбився в "ДНР"

Скріншот

"Щоб російський дух не протух": посланник РПЦ зганьбився в "ДНР"

Скріншот

"Щоб російський дух не протух": посланник РПЦ зганьбився в "ДНР"

Скріншот

Обережно! Ролик знято пропагандистами!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" відзначилися черговим маразматичним фейком про воїнів Збройних сил України. Вони заявили, що їх нібито накачують спеціальними препаратами, які роблять солдатів безсмертними на полі бою.

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Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
пропаганда видео Новини Донбасу Новини ДНР РПЦ
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Бульба Остап
Бульба Остап
Попик оттянулся непадецки.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацы - поцы! (с)
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