"Щоб російський дух не протух": посланник РПЦ зганьбився в "ДНР"

Ієродиякон РПЦ Феофіл приїхав в тимчасово окупований Донецьк, щоб заспівати на тлі пам'ятника радянському вождю Володимиру Леніну.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер Денис Казанський. Він посилається на пост одного з інформаційних ресурсів, що підтримують терористів "Л/ДНР" (щоб подивитися відео, яким хваляться пропагандисти, поскрольте новину вниз).

"Приїхав із Россіюшки в Донецьк і заспівав на тлі пам'ятника Леніну, щоб "російський дух не потух". Теж напевно заблукав", – написав Казанський.

Феофіл в "ДНР" Скрін відео

Феофіл в "ДНР" Скрін відео

Феофіл в "ДНР" Скрін відео

Безглузда пропаганда "русского міра" розсмішила й інших користувачів мережі. "Щоб російський дух не потух, потрібно багато гороху їсти", "Вузький дух давно протух", – пишуть у коментарях.

Ієродиякон Феофіл приїхав з Россіюшкі в Донецьк і заспівав на тлі пам'ятника Леніну, щоб "російський дух не погас".



Теж напевно заблукав pic.twitter.com/TRTmTnrgRs - Денис Казанський (@den_kazansky) August 24, 2019

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Обережно! Ролик знято пропагандистами!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" відзначилися черговим маразматичним фейком про воїнів Збройних сил України. Вони заявили, що їх нібито накачують спеціальними препаратами, які роблять солдатів безсмертними на полі бою.

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