''Утікав з-під носа поліції '': що відомо про викрадача водія BlaBlaCar, який вибухнув у Києві

У Києві на проспекті Науки в Голосіївському районі в результаті вибуху у квартирі загинув 27-річний Луан Кингісепп (Лука). Це другий підозрюваний у справі про зникнення водія Ауді Тараса Познякова. Хлопець зник 4 квітня 2016 року неподалік від Києва. Він віз двох пасажирів, яких взяв на сервісі попутників BlaBlaCar.

Другий підозрюваний Дмитро Голуб (Тоф) був затриманий у серпні того ж року. Зараз він відбуває покарання, але за старою справою. А щодо Тараса він жодних свідчень слідству не дав. Самого Познякова поліція так і не знайшла. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

До Києва так і не доїхав

Батьки Тараса Познякова рахують дні, місяці, а тепер і роки з дня зникнення їхнього сина. Вони вірять, що настане час, коли Тарас все ж таки повернеться...

Тарас Позняков facebook.com мами Тараса

Ця трагедія сталася 4 квітня 2016 року. Тарас зник на під'їзді до Києва. Молодик взяв у попутники двох чоловіків через сервіс BlaBlaCar, коли їхав зі Львова до столиці на своїй Ауді А6. Щоправда, на сервісі злочинці назвалися жіночими іменами.

На заправці Тараса востаннє бачили живим (Тарас праворуч) Нацполіція

Попутниками виявилися Луан Кингісепп і Дмитро Голуб, обидва були бійцями Правого сектора закарпатського підрозділу "Сонечко". Це саме той підрозділ, якій брав участь у перестрілці в Мукачеві. (Тоді вони під'їхали до офісу місцевого бізнесмена і депутата Михайла Ланьо та вбили людину. Конфлікт спалахнув через контрабанду).

На заправці Кингісепп зайшов у магазин, камери його зняли Нацполіція

Під Києвом Тарас зник. Пізніше поліція в одному з гаражів села Чабани виявила його Ауді 6 зі слідами крові всередині. Переднє сидіння було прострілене.

Хто такий Тоф?

У цій справі 16 серпня 2016 року у Хмельницькій області на квартирі приятеля був затриманий один із підозрюваних Дмитро Голуб (Тоф) 1979 року народження. Сам він уродженець Росії. Жив у Чернівцях, де багато років розшукувався за пограбування. Він з поплічником біля кафе пограбував і побив підлітка, відібрав у нього мобільний телефон.

Крім цього у Голуба був виявлений пістолет Макарова без документів. Щоправда, суд міста Ізюм виправдав його за цей злочин. На суді Голуб заявив, що він доброволець, боєць ПС, учасник АТО, тому може ходити зі зброєю. Однак за офіційними даними Голуб не числився у ДУК Правий сектор, не був учасником АТО і не мав статусу ветерана.

Голуб і в тюрмі заходить у соцмережі

Зараз Голуб відбуває покарання за пограбування у Чернівцях, за що і розшукувався 14 років.

Голуб з'являється в соцмережах, на одній зі декількох своїх сторінок він повідомив, що вступив до "Лук'янівського батальйону" у 2016 році (він якраз опинився в Лук'янівському СІЗО у Києві). У нього в друзях є кілька колишніх добровольців, які сидять у СІЗО. Вони нерідко постять фото просто з камер, на задньому плані у них видно нари, столи з провізією.

Голуб другий праворуч, фото із СІЗО ВКонтакте

Дмитро Голуб так і не дав свідчень про те, що сталося з Тарасом Позняковим і де він може перебувати, скориставшись 63-ю статтею Конституції України.

Зараз у Чернівцях живе брат Дмитра Голуба, Максим. Раніше він служив у батальйоні "Луганськ-1", потім у ЗСУ. Тепер займається волонтерством.

Голуб другий праворуч ВКонтакте

Дивна смерть Луки

Як не дивно, але нікому не вдавалося затримати другого злочинця Луана Кингісеппа. Щойно оперативники збиралися його десь брати, він безслідно зникав. Це може свідчити лише про одне — у Луки були зв'язки у силових органах. Це і дозволяло йому довгий час уникати покарання.

Луан Кингісепп facebook.com Луана Кингісеппа

Та й смерть Кингісеппа виглядає досить дивною. За деякими даними, після вибуху у київській квартирі звідти вибігла дівчина. Офіційна версія загибелі Кингісеппа — необережне поводження з вибуховим пристроєм. Людина, що бувала в зоні АТО, мала зброю і явно вміла поводитися з вибуховими пристроями, так безглуздо загинула.

У будь-якому разі надія на те, що Лука зможе дати свідчення про місцеперебування Тараса Познякова, зникла.

Один з товаришів по службі Луки і Тофа розповів нам, що вони теж не вірять у випадкову смерть Кингисеппа. "Він досвідчений боєць. Обидва вони брали участь в боях за Карлівку, Піски, Степанівку. Він не міг випадково підірватися".

Як говорить їх товариш по службі, на Майдані Лука одним з перших йшов в бій з "беркутівцями" у лютому 2014 року. Після Майдану він з Тофом вирушили в Закарпаття, а звідти на схід. "У бою на Тофа можна було покластися, та й на Луку теж. Але одна справа бій, а ось в житті вони були теж агресивними, вони завжди шукали щось відібрати, віджати. У них завжди була жага до легких грошей", - говрить колишній військовий. І обидва вони були заклятими "нациками".

Брав участь у закарпатському "Сонечку"

Сам Луан Кингісепп, 1991 року народження, також є жителем Росії з Кірово-Чепецька Кіровської області. Луан захоплювався інтернет-іграми, працював у магазині техніки. Однак примудрився вкрасти там телефони.

Луан Кингісепп. На рукаві нашивка "Сонечко" ВКонтакте

В Україні він з'явився під час Майдану. Зовсім випадково збереглася його фотографія в Київській мерії, коли там проживали учасники Майдану. На сторінці керівника Черкаської організації ПС Андрія Гоци, який є жителем Ужгорода, влітку минулого року з'явилося фото добровольців, серед яких і Кингісепп. Підписано, що фото зроблене 30 липня 2014 року під Авдіївкою.

Лука другий ліворуч facebook.com Андрія Гоци

У Маріуполі місцеві жителі згадали і Тофа, і Луку. Тоф тоді жив у них і відзначився тим, що вбив рідкісних лебедів. А Лука часто приїздив до нього, і називався розвідником ПС.

Волонтери у 2015 році писали про Луана Кінгісеппа як про росіянина, який приїхав воювати за Україну. Спеціально для нього вони привезли форму і навіть збиралися допомагати з отриманням українського громадянства. Сам Лука на своїй сторінці в соцмережі дякує волонтерам за допомогу.

facebook.com Луана Кингисеппа

facebook.com Луана Кингисеппа

Волонтери дбали про Луку facebook.com Луана Кингісеппа

Лука брав участь у багатьох акціях закарпатського "Сонечка", яке було підрозділом ПС. На початку грудня 2014 року цей підрозділ прийшов до кабінету проректора Ужгородського університету Олександра Сливки з'ясовувати, чому він агресивно висловився проти них. Під час візиту бійці виламали двері в кабінет. У цій акції засвітився і Кингісепп.

Однак уже в кінці грудня проректор з виховної роботи цього вишу Федір Шандор відвідав "Сонечко" в Донецькій області. На фото події є і Лука. Про це він же повідомив і у себе на сторінці.

Лука справа в останньому ряду ВКонтакте

Ірина Кингісепп (Орлова) facebook.com Ірини Кингісепп

З Іриною Кингісепп познайомився під час ігор

Також у Луки є і дружина Ірина Кингісепп (Орлова, уродженка Республіки Комі), жінка старша за нього на шість років. З нею вони познайомилися під час ігор ще в Росії, вона ж відвідувала його і в Закарпатті. Зараз жінка видалила всі зі своїх соцсторінок.

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