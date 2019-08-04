"Ще одна зона відчуження": фото окупованого Донецька шокувало українців

У мережі показали фото пустельних вулиць у тимчасово окупованому Донецьку.

Світлинами на своїй сторінці у Facebook поділився український журналіст і блогер Денис Казанський. "Донецьк, центр. А де люди?" – здивувався він.

Судячи з коментарів користувачів мережі, на фото – проспект Дзержинського, який раніше вирував життям і на ньому часто утворювалися затори.

Ілюстрація. "ДНР" Народна Правда

"Всі на лакшері курорт у Безіменне поїхали", "Сієста просто", "В "русском мірє" люди – це зайвий елемент", "ОМОН і Росгвардія зачистили", "Ще одна зона відчуження завдяки Росії!" – пишуть у коментарях.

twitter.com/den_kazansky

twitter.com/den_kazansky

twitter.com/den_kazansky

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фотографія занедбаних залізничних колій в окупованому Донбасі шокувала українців. Знімок іржавих рейок, які обриваються, назвали символічним.

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