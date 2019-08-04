"Ще одна зона відчуження": фото окупованого Донецька шокувало українців

У мережі показали фото пустельних вулиць у тимчасово окупованому Донецьку.
Світлинами на своїй сторінці у Facebook поділився український журналіст і блогер Денис Казанський. "Донецьк, центр. А де люди?" – здивувався він.
Судячи з коментарів користувачів мережі, на фото – проспект Дзержинського, який раніше вирував життям і на ньому часто утворювалися затори.
Ілюстрація. "ДНР"
Народна Правда
"Всі на лакшері курорт у Безіменне поїхали", "Сієста просто", "В "русском мірє" люди – це зайвий елемент", "ОМОН і Росгвардія зачистили", "Ще одна зона відчуження завдяки Росії!" – пишуть у коментарях.
twitter.com/den_kazansky
twitter.com/den_kazansky
twitter.com/den_kazansky
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Донецьк, центр. А де люди? pic.twitter.com/gmpnvUSNJn- Денис Казанський (@den_kazansky) August 3, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фотографія занедбаних залізничних колій в окупованому Донбасі шокувала українців. Знімок іржавих рейок, які обриваються, назвали символічним.
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