Ще один в'язень Кремля оголосив голодування

Незаконно засуджений у Росії український політв'язень Станіслав Кліх оголосив голодування.

Про це він повідомив своєму адвокату, передає перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Геращенко зазначила, що напередодні глава України Петро Порошенко провів зустріч із засудженими Кремлем українцями.

"Це була дуже щира та важка зустріч, тому що кожна історія кожного бранця - це велике горе. Мама Стаса Кліха сказала, що вчора, 7 червня, спілкувалася з його адвокатом і син заявив, що теж оголошує голодування", - розповіла вона.

Станіслава Кліха засудили до 20 років російської в'язниці за нібито участь у бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років, проте українець заперечує звинувачення та заявив, що навіть ніколи не був у Чечні.

Нагадаємо, 19 березня в Сімферопольському СІЗО відмовився від прийому їжі український активіст Володимир Балух, 14 травня голодування в російській колонії оголосив український режисер Олег Сенцов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно від голодування відмовився політв'язень Олександр Кольченко. ЗМІ вдалося з'ясувати причину.