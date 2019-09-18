"Ще не все вичерпали": у Держдумі відхрестилися від "Л/ДНР" у Росії

Росія не може думати про включення терористичних "Л/ДНР" до свого складу, оскільки є гарантом Мінських угод і ще не вичерпала всі їх можливості нормалізації ситуації на Донбасі.

Таку заяву озвучив депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1", коментуючи слова ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна про готовність "інтеграції" в Росію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Разом з тим, скандальний російський депутат заявив, що його слова нібито навмисне спотворили багато ЗМІ. Однак він не спростував факт того, що Росія не може собі дозволити присвоїти чергові території України.

"У мене був цікавий досвід, яким чином можна перекрутити і мої слова так, щоб я сам не впізнав те, про що я говорив. Мені ставлять питання: як ви вважаєте, Росія збирається зараз до свого складу включити "Л/ДНР"? Я кажу: ні, ну одну хвилинку – ми гаранти Мінських угод, там це не передбачено", – сказав Затулін.

Костянтин Затулін Скріншот відео

За його словами, після цих слів на нього посипався шквал незаслужених звинувачень в тому, що він виступає проти повного захоплення "Л/ДНР" країною-агресором. Хоча насправді головний посил нібито був в тому, що чим довше Україна не буде виконувати Мінські угоди, тим більше Донецьк і Луганськ будуть звикати жити без неї.

"Для того, щоб їх переконати туди повернутися, потрібно все це виконати, що там написано. А цього не хочуть. Ну навіщо ж пересмикувати? Нема чого! Так, дійсно, Пушилін говорив про те, що люди і він сам хотів би, щоб "Л/ДНР" увійшли до складу Росії. Питання до нас: в стані ми сьогодні, відмовившись від Мінських угод, прийняти? Я вважаю, що ми не вичерпали ще всього цього курсу", – підкреслив Затулін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вважає "ідеальним варіантом" входження окремих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії на правах федеративного округу.

Затулін відповів йому, заявивши, що ідея входження терористичної організації "ДНР" в Росію є "поки неактуальною" .

При цьому Затулін додав, що офіційна Москва вважає "Л/ДНР" частиною України.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!