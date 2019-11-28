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29 листопада • оновлено в 11:08
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/ Розслідування

"Ще не доходить?!" Звіробій знову пригрозила Зеленському

84.6т
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Волонтерка й учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій жорстко відреагувала на обшуки, які у неї провело ДБР, і грізно звернулася до президента України Володимира Зеленського.

У коментарі телеканалу NewsOne вона заявила, що якщо глава держави продовжить грубіянити захисникам України, то з ним справді трапиться все те, про що його попереджала в гучному стримі вона й нардепка від "Європейської солідарності" Софія Федина (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Маруся Звіробій

Маруся Звіробій

Скриншот відео

"Розпіарити по всьому телебаченню вирвану з контексту розмову, що була після слів нашого товариша президента, який поїхав хамити нашим військовослужбовцям! Його попередили: якщо ти будеш грубіянити, повторюю ще раз, якщо ти будеш грубіянити військовослужбовцям, з тобою трапиться все, що там ми за списком тобі пояснювали з Фединою! Якщо ще не доходить!" – гнівно заявила Звіробій.

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Так було при Януковичі: в "ЄС" висловились про обшуки у Звіробій

"Якщо ти думаєш, що з тобою це не трапиться, тому що ти мені замовив обшук вдома у моєї бабусі, то ти помиляєшся – трапиться все так, як ми сказали! І не хр*н поводитися так з людьми, які захищають Батьківщину", – жорстко підсумувала волонтерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та встряг у суперечку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

  • На запитання щодо акцій "Ні капітуляції" Зеленський попросив бійця "не переводити стрілки", а також заявив, що він "президент цієї країни", а "не лох". Повне відео розмови можна подивитися тут.

  • Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його у здачі інтересів України і зазначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

  • Через висловлювання Федини і Звіробій були зареєстровані кримінальні провадження з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

  • Також волонтерка Маруся Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних із політикою президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Маруся Звіробій Володимир Зеленський Софія Федина
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Савченко Александр
Савченко Александр
Можно сделать проще : собрать всю мерзоту, типа Маруси, в кучу, и послать отвоевывать Крым. Пару дней - и нет проблем !
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Georg Georgi
Georg Georgi
Suka ostaetsiq suchkoiu,, kakoi u nas godudarstvo ne ponimaiu, poko ee rogi ne srejut nechego xoroshego ne jdite
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Боня Мила
Боня Мила
Кто она вообще такая?Много на себя берет и я думаю что плохо закончит!!!!!!Она никто и зовут ее никак,а она ещё пытается запугивать,кто тебя боится????? Смешно!!!!!
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Плюньвкацапенко Арсеній
Плюньвкацапенко Арсеній
Боня Мила, вона - це ми. Украіна.І все що вона говорить буде.
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