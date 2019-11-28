"Ще не доходить?!" Звіробій знову пригрозила Зеленському

Волонтерка й учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій жорстко відреагувала на обшуки, які у неї провело ДБР, і грізно звернулася до президента України Володимира Зеленського.

У коментарі телеканалу NewsOne вона заявила, що якщо глава держави продовжить грубіянити захисникам України, то з ним справді трапиться все те, про що його попереджала в гучному стримі вона й нардепка від "Європейської солідарності" Софія Федина (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Маруся Звіробій Скриншот відео

"Розпіарити по всьому телебаченню вирвану з контексту розмову, що була після слів нашого товариша президента, який поїхав хамити нашим військовослужбовцям! Його попередили: якщо ти будеш грубіянити, повторюю ще раз, якщо ти будеш грубіянити військовослужбовцям, з тобою трапиться все, що там ми за списком тобі пояснювали з Фединою! Якщо ще не доходить!" – гнівно заявила Звіробій.

"Якщо ти думаєш, що з тобою це не трапиться, тому що ти мені замовив обшук вдома у моєї бабусі, то ти помиляєшся – трапиться все так, як ми сказали! І не хр*н поводитися так з людьми, які захищають Батьківщину", – жорстко підсумувала волонтерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та встряг у суперечку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

На запитання щодо акцій "Ні капітуляції" Зеленський попросив бійця "не переводити стрілки", а також заявив, що він "президент цієї країни", а "не лох". Повне відео розмови можна подивитися тут.

Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його у здачі інтересів України і зазначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

Через висловлювання Федини і Звіробій були зареєстровані кримінальні провадження з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

Також волонтерка Маруся Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних із політикою президента України Володимира Зеленського.

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