На Закарпатті впіймали банду здирників-рекетирів, одним із ватажків якої є депутат Свалявської райради.

Затримання організованого злочинного угруповання провели співробітники Служби безпеки України, передає пресслужба відомства (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Українці підозрюються в причетності до скоєння низки тяжких злочинів на території області.

Депутат Свалявської райради був ватажком банди Колаж

За попередньою версією слідства, затримані створювали штучні конфліктні ситуації і вимагали у громадян гроші за "вирішення проблем".

Вони, обкладаючи "даниною" представників комерційних структур, "вибивали" неіснуючі борги, при цьому застосовували психологічне та фізичне насильство.

Під час обшуку в приміщеннях зловмисників правоохоронці виявили наркотичні речовини, гроші в іноземній і національній валютах, зброю, кастети, патрони різного калібру. Зброю зловмисники використовували для залякування громадян.

Депутат Свалявського райради був ватажком банди ssu.gov.ua

Депутат Свалявського райради був ватажком банди ssu.gov.ua

Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання учасниками угруповання 24 тисяч доларів США від місцевого жителя.

Вирішується питання про оголошення восьми учасникам групи про підозру у вчиненні злочину й обрання запобіжного заходу. В рамках кримінального провадження, розпочатого за статтями 255, 189, 307 Кримінального кодексу, проводяться слідчі дії.

Депутат Свалявського райради був ватажком банди ssu.gov.ua

Затримання банди

Затримання банди

Затримання банди

Затримання банди

Як писав OBOZREVATEL, раніше контррозвідка Служби безпеки викрила в Дніпрі завербованого російськими спецслужбами колишнього співробітника українського Міністерства внутрішніх справ.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!