СБУ запобігла замовному вбивству в Рівному: фото і відео спецоперації

Співробітники Служби безпеки України попередили замовне вбивство представника однієї з громадських організацій, яка публічно виступає проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів у Рівненській і Житомирській областях.

Фото і відео спецоперації пресслужба СБУ опублікувала в понеділок, 10 лютого (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що оперативники отримали інформацію, що раніше судимий житель міста Рівне підшукує через кримінальні кола виконавця для скоєння вбивства. Організатор злочину "замовив" місцевого активіста, який протидіяв схемам розкрадання державних природних ресурсів на території регіону.

СБУ запобігла замовному вбивству в Рівному Пресслужба СБУ

За даними правоохоронців, активіст своєю громадянською позицією заважав зловмисникові налагодити угоди з нелегального видобутку бурштину і вирубки лісів.

Співробітники СБУ задокументували факти збору зловмисником інформації про потенційну жертву. Для скоєння злочину його організатор передав "кілеру" гранатомет РПГ-18 і дві бойові гранати. Для попередження вбивства було здійснено імітування обстановки злочину.

Правоохоронці затримали замовника в обласному центрі під час звіту "кілера" перед організатором злочину. Затриманому повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

СБУ запобігла замовному вбивству в Рівному Пресслужба СБУ

СБУ запобігла замовному вбивству в Рівному Пресслужба СБУ

За даними Telegram-каналу "Штірліц", ім'я потерпілого – Володимир Кубюк. Затримали нібито іншого активіста Давида Миколаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві "замовили" вбивство адміністратора дитячого освітнього клубу. СБУ вдалося запобігти злочину.

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