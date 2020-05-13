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14 травня • оновлено в 16:54
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Юрій Сергієнко
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СБУ взялася за Одеську митницю: затримано нового начальника Грибанова

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Служба безпеки України затримала начальника Одеської митниці, призначеного на цю посаду в лютому.

Про це OBOZREVATEL повідомили джерела. Йдеться про Михайла Грибанова.

Михайло Грибанов

Михайло Грибанов

Згідно з отриманими даними, планується ще декілька затримань.

СБУ взялася за Одеську митницю: затримано нового начальника Грибанова

Зі свого боку в Офісі генпрокурора повідомили про затримання виконувача обов'язків начальника відділення одного з митних постів Одеської митниці під час отримання хабаря в розмірі 1,3 тисячі доларів.

СБУ взялася за Одеську митницю: затримано нового начальника Грибанова

ДБР

За даними слідства, митники систематично вимагали хабарі та отримували їх за безперешкодне розмитнення контейнерів.

Затриманому готується підозра, також триває перевірка причетності до злочинів керівництва Одеської митниці.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генпрокурора, а оперативний супровід – Головне управління СБУ в Одеській області.

Затриманому загрожує від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

СБУ взялася за Одеську митницю: затримано нового начальника Грибанова

ДБР

СБУ взялася за Одеську митницю: затримано нового начальника Грибанова

ДБР

СБУ взялася за Одеську митницю: затримано нового начальника Грибанова

ДБР

СБУ взялася за Одеську митницю: затримано нового начальника Грибанова

facebook.com/igor.mosijcuk

СБУ взялася за Одеську митницю: затримано нового начальника Грибанова

facebook.com/igor.mosijcuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Грибанов був призначений главою Одеської митниці в лютому за підсумками конкурсу.

У Державній митній службі його охарактеризували коротко: як "людину з бізнесу з досвідом роботи на митниці". Однак OBOZREVATEL дізнався подробиці його біографії. Так, Грибанов працював у митній системі, зокрема, за часів президента Януковича, а навесні 2012 року потрапив у гучний скандал з контрабандою, проте йому вдалося вийти сухим із води.

За декілька тижнів після призначення Грибанова з'явилася інформація, що через Одеську митницю почали безконтрольно провозити контрабандні товари у великих обсягах.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Тег
Державна митна служба України
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Комментарии на сайте не модерированы
Pánova Lidia
Pánova Lidia
Чому вони всі такі пузаті і коли вони , нарешті наїдяться?
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Pape Lena
Pape Lena
Театр непрофессиональных актеров
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тимчук нина
тимчук нина
Опыт же не пропьешь, Он всегда с собой.Прямо как клопы::нет поживы --усыхают, подходящая среда снова оживают.
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