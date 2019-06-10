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/Розслідування

СБУ ввела спецрежим на кордоні: у чому річ

5.2тЧитати матеріал російською

У Службі безпеки України заявляють, що на українсько-молдовському кордоні було посилено контррозвідувальний режим на в'їзді до Молдови стосовно радикально налаштованих громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-центр СБУ. "З метою недопущення загострення ситуації у Кишиневі, пов'язаної з іноземним втручанням у внутрішні процеси, наразі посилено контррозвідувальний режим на в'їзді до Молдови через територію України", — зазначено у заяві.

Відзначається, що українські спецслужби готові надавати допомогу сусідам.

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СБУ ввела спецрежим на кордоні

СБУ ввела спецрежим на кордоні

"24"

"Служба безпеки України оперативно відстежує внутрішньополітичну ситуацію, що склалася у Республіці Молдова. В рамках партнерських відносин СБУ постійно обмінюється інформацією з молдовськими колегами для збереження спокою та стабільності у регіоні", — відзвітували в українській спецслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нагадаємо:

  • У Молдові 9 червня спалахнули масові заворушення через парламентську кризу і призначення Кабінету міністрів, а пізніше був усунутий президент Ігор Додон. Останній у зв'язку з подіями попросив світову спільноту стати посередником у питанні мирної передачі влади у країні.

  • Лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка називають найбільшим олігархом Молдови. Опозиційні акції протесту проти нього і його політсили проводяться вже кілька років, проте "демократи" все одно залишаються при владі.

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