СБУ викрила вандалів, які нівечили пам'ятники на замовлення Росії

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили в Чернігові організовану групу, яка на замовлення російських спецслужб здійснювала злочини, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі і нанесення шкоди міжнародному іміджу України.

Як повідомила прес-служба СБУ, учасники угруповання причетні до скоєння низки актів вандалізму щодо об'єктів польського і єврейського культурно-релігійної спадщини на території Сумської та Волинської областей.

Зазначається, що в ніч з 25 на 26 грудня 2017 року селі Мельники Шацького району Волинської області зловмисники розмалювали і розбили хрести братської могили польських прикордонників, які загинули у вересні 1939 року в боях з Червоною армією. В ніч з 29 на 30 грудня 2017 року вандали нанесли антисемітський напис на будівлі іудейської громади "Єврейський будинок" у Сумах.

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

Під час обшуків в приміщеннях фігурантів справи правоохоронці вилучили 8 тротилових шашок, 5 гранат РГД-5, холодну зброю, антиукраїнську символіку та інші матеріали, що підтверджують їхню протиправну діяльність.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч.3 ст.110, ч.1 ст.111 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше СБУ викрила "ділків", які постачають у "ЛНР" авто з Європи.