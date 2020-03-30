На замовлення Росії: СБУ викрила 79 розпалювачів коронавірусної паніки

СБУ викрила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус. Заблоковані більше тисячі сторінок в соцмережах, які діяли в тому числі і за завданням Росії.

Як повідомила пресслужба відомства, проросійські "кіберактивісти" були виявлені в Одесі, Дніпрі, Львові та Херсоні.

"За період дії карантину Служба безпеки України виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус, з них 4 – інтернет-агітатори, які діяли за завданням російської сторони", – сказано в заяві.

Проводиться розслідування по ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

При цьому ще 28 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.173-1 (поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) КУпАП.

"Також кіберспеціалісти СБУ заблокували поширення фейкового контенту в понад 1000 інтернет-спільнотах, які в цілому мають більше 500 000 підписників", – написано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 10:00 понеділка, 30 березня, в Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 досягла 480.

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