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30 березня • оновлено в 19:30
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СБУ викрила 79 розпалювачів коронавірусної паніки

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СБУ викрила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус. Заблоковані більше тисячі сторінок в соцмережах, які діяли в тому числі і за завданням Росії.

Як повідомила пресслужба відомства, проросійські "кіберактивісти" були виявлені в Одесі, Дніпрі, Львові та Херсоні.

"За період дії карантину Служба безпеки України виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус, з них 4 – інтернет-агітатори, які діяли за завданням російської сторони", – сказано в заяві.

Проводиться розслідування по ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

При цьому ще 28 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.173-1 (поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) КУпАП.

"Також кіберспеціалісти СБУ заблокували поширення фейкового контенту в понад 1000 інтернет-спільнотах, які в цілому мають більше 500 000 підписників", – написано в повідомленні.

На замовлення Росії: СБУ викрила 79 розпалювачів коронавірусної паніки

Як писав OBOZREVATEL, станом на 10:00 понеділка, 30 березня, в Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 досягла 480.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
фейки Служба безпеки України
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васильевич василий
васильевич василий
У нас в Ольгино дают очень строгие задания - каждый день должен каждый посеять панику у тысячи украинцев
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Куни Чан
Куни Чан
ШУХЕ.Р ПАЦАНЫ!!! ))))))
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