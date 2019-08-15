СБУ приховувала: Луценко вказав на скандальний нюанс у справі Гандзюк

Служба безпеки України приховала матеріали допитів, які могли б розширити коло замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко. Він зазначив, що ГПУ планувала закінчити слідство не пізніше 9 серпня і вручити підозрюваному Владиславу Мангеру матеріали для ознайомлення. Однак з'явилася нова людина, яка імовірно дасть нові свідчення. Вони можуть розширити число учасників змови.

Катерина Гандзюк ВВС

На уточнення, коли будуть надані свідчення, Луценко зазначив, що обіцяли один день, але доводиться чекати вже тиждень. Генпрокурор також додав, що в цій справі є й погана новина.

"Стало зрозуміло, що аналогічні свідчення, які ми чекаємо від свідка, вже є у СБУ, а у справі не знаходилися. Допит був прихований. Про це я отримав рапорт. У свідченнях свідка з посиланням на іншу людину говориться, що покарати Катю вирішили на зустрічі, де крім Мангера, були й інші люди", – розповів Луценко.

Як писав OBOZREVATEL:

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