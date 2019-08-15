СБУ приховувала: Луценко вказав на скандальний нюанс у справі Гандзюк

Служба безпеки України приховала матеріали допитів, які могли б розширити коло замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.
Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко. Він зазначив, що ГПУ планувала закінчити слідство не пізніше 9 серпня і вручити підозрюваному Владиславу Мангеру матеріали для ознайомлення. Однак з'явилася нова людина, яка імовірно дасть нові свідчення. Вони можуть розширити число учасників змови.
Катерина Гандзюк
ВВС
На уточнення, коли будуть надані свідчення, Луценко зазначив, що обіцяли один день, але доводиться чекати вже тиждень. Генпрокурор також додав, що в цій справі є й погана новина.
"Стало зрозуміло, що аналогічні свідчення, які ми чекаємо від свідка, вже є у СБУ, а у справі не знаходилися. Допит був прихований. Про це я отримав рапорт. У свідченнях свідка з посиланням на іншу людину говориться, що покарати Катю вирішили на зустрічі, де крім Мангера, були й інші люди", – розповів Луценко.
Як писав OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер в свою чергу відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був з нею знайомий.
15 лютого була внесена заставу, і підозрюваного голову Херсонської облради випустили з СІЗО.
8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми з серцем. Йому стало погано після того, як 5 квітня на нього надягли електронний браслет, але 12 квітня він уже засвітився на роботі.
16 липня 2019 року ГПУ зупинила досудове розслідування щодо Владислава Мангера і Олексія Левіна, підозрюваних в організації нападу.
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