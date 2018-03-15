Савченко збиралася підірвати Раду і розстріляти депутатів - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є незаперечні докази того, що позафракційний народні депутат Надія Савченко особисто "планувала, вербувала і давала вказівки" для здійснення теракту в сесійній залі парламенту.

Дану заяву він зробив під час виступу з трибуни парламенту 15 березня.

За його словами план терористів мав на увазі за допомогою бойових гранат знищити дві ложі в залі, в той числі урядову, мінометами обрушити купол будівлі і автоматами добити тих, що вижили.

Генпрокурор Юрій Луценко з трибуни # Рада8 заявивши про наявність незаперечно доказів, что Н.Савченко особисто готувала терористичний акт у сесійній залі парламенту⏯️ pic.twitter.com/dc27Hm9g1K - Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 15 березня 2018 р

Крім того, 15 березня Верховна Рада проголосувала за виключення народного депутата Надії Савченко з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.

Також Луценко заявив про внесення до Ради подання про арешт Савченко.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко викликали на допит в СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана з арсеналом зброї в зоні АТО. Допит повинен був відбутися 13 березня. Її підозрюють в організації держперевороту в Україні.

За словами прес-секретаря нардепа, вона вилетіла в ПАРЄ.

Пізніше сама нардеп заявила, що не отримувала повістку про виклик на допит, пообіцявши прибути в СБУ в разі особистого оповіщення.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що готовий внести в Раду подання на зняття недоторканності з Савченко в разі її неявки на допит 15 березня.