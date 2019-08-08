Саркофаг над ЧАЕС може завалитися: в Україні почали бити на сполох

Саркофаг, який був нашвидкуруч побудований над реактором Чорнобильської АЕС, в будь-який момент може обвалитися.

Тому його необхідно знести якомога швидше, пише The Sun, посилаючись на інформацію української компанії SSE Chernobyl NPP, яка управляє ЧАЕС.

Експерти нагадали, що споруда була в екстреному порядку побудована після катастрофи 1986 року, щоб спробувати запобігти будь-якому поширенню радіації. Однак зараз вона вимагає серйозних відновлювальних робіт, оскільки має дуже високу ймовірність руйнування.

На щастя, робочі за останні дев'ять років встигли побудувати над саркофагом оболонку-конфайнмент. Однак для того, щоб уникнути нової ядерної катастрофи після демонтажу старого саркофага, необхідно щоб його накриття було максимально міцним і не давало потрапляти випромінювання в атмосферу.

ЧАЕС The Sun

Планується, що щойно робочі приберуть конструкцію, яка закриває радіоактивний реактор всередині конфайнмента, то спробують прибрати величезну кількість ядерних відходів, що залишилися після вибуху.

Контракт на проведення цих робіт, які обійдуться в $78 млн, вже підписаний. Передбачається, що демонтаж саркофагу повинен бути завершений до 2023 року. Що стосується очищення території під ним, то вона триватиме до 2065 року. Експерти вважають, що до цього часу на рак через опромінення захворіє ще 40 тис. осіб.

Конфайнмент над саркофагом, що руйнується The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійський дослідник Роб Максвелл заявив про те, що нібито виявив в Чорнобильській зоні один з найбільш смертоносних предметів – клешню екскаватора, яким прибирали заражені радіацією уламки після катастрофи. Він надав її фото. За словами Максвелла, радіаційний фон поблизу цього об'єкта становить 39,8 мікрозіверта, в той час як звичайний рівень радіації в Прип'яті – 0,17 мікрозіверта.

Однак заступник головного інженера об'єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС Сергій Кондратенко вважає, що інформація про те, що в Чорнобильській зоні у відкритому доступі знаходиться клешня крана, який використовувався під час ліквідації аварії на ЧАЕС у 1986 році, викликає великі сумніви.

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