САП розслідує провадження проти депутата від "Слуги народу" - Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження проти народного депутата від фракції "Слуга народу" В’ячеслава Медяника. Йдеться про зафіксовану журналістами його переписку з невідомим щодо "співпраці з прокурорами".

Про відкриття провадження щодо Медяника у ефірі "Права на владу" повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі Назар Холодницький.

Заяву про порушення провадження щодо переписки Медяника Холодницький зробив у відповідь на запитання ведучої "Права на владу" Наталії Мосейчук, яка закинула голові САП "зволікання" у розслідуванні діяльності нардепа від "Слуги народу".

"По пану Медянику, дійсно, надійшла заява про злочин і провадження таке зареєстровано", – повідомив Холодницький.

Окрім ситуації з Медяником, Мосейчук цікавило також, чи відреагує САП на дії іншого представника президентської партії Євгенія Шевченка, який кілька днів тому взяв участь у пропагандистському шоу на російському телеканалі, де звинувачував "українських націоналістів" та закликав "іти на компроміси". Однак Холодницький відповів, що це питання не підслідне його відомству.

Нагадаємо, 16 жовтня на сайті "Страна.ua" було опубліковано фото переписки нардепа від "Слуги народу" В’ячеслава Медяника з абонентом, підписаним як "Саша Яровий". Переписка стосувалася "співпраці з прокурорами". У політсилі спершу заступилися за скандального політика, але згодом спікер ВРУ пообіцяв "довести до кінця" історію із Медяником, а генеральний прокурор Олексій Гончарук запевнив, що скандальний депутат "обговорюватиме сухарі".

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